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Kayseri’de 4.7 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

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Kayseri Sarız'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre derinliği 7,06 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.
Kayseri’de 4.7 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

AFAD verilerine göre saat 13.17’de Kayseri’nin Sarız ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de meydana gelen depremin ardından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya; “Kayseri İli Sarız ilçesinde saat 13.17de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” dedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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