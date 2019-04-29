Kazakistan’dan 6 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Cemre Günsel Haskasap, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, Kardiyolog Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Kazakistan Sanatçıları adına Dinara Nuger ile Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

“Kazakistanlı Ressamlar Olarak Harika Bir Kampüste Çalışma Yapmaktan Mutluluk Duyuyoruz…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Dinara Nuger, Kazakistanlı ressamlar olarak sergide yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sergide yer alan sanatçılarla ilgili bilgiler aktaran Nuger şunları söyledi: “Kazakistan’ın farklı şehirlerinden geliyoruz. Kazakistan Cumhuriyeti onur sanatçısı olan Ainabek Ospanov, 2015 yılından itibaren Kuzey Kazakistan Bölgesinin, Türkistan Güzel Sanatlar Müzesi direktörüdür. 1989 yılından itibaren Kazakistan Sanatçıları Birliği üyesi ve başkanıdır. Adilgali Bayandın, 1992 yılında başladığı sanat hayatında sayısız sempozyum ve sergilere katıldı. Kazakistan ve yurt dışında binden fazla ustalık çalıştayı düzenledi. Anara Aubakirova, farklı sanat projelerinin küratörüdür. Kazakistan Ulusal Sanat Üniversitesi öğretim elemanı olan Aubakirova, yurt dışında bir çok sergi ve sanat projelerinde hizmet verdi. Genç yetenekli sanatçılarımız Zhalyn Bauyrkan ve Tolkyn Tebysbek ise eserlerinde gerçekliği ön planda tutarken, farklı renk ve stil denemelerine açıktırlar. Dinara Nuger ise hem sanatçı hem de sanat tarihçisidir.”

Dünyanın her köşesinden gelen öğrencilerin olduğu harika bir kampus atmosferinde çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Dinara Nuger, Dr. Suat İrfan Günsel’e ve üniversite çalışanlarına teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Ersin Tatar: “Yakın Doğu Üniversitesini Tarihe Yapmış Olduğu Atılımlardan Dolayı Kutluyorum…”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar da, Yakın Doğu Üniversitesi’nde sanatsal bir etkinlikte daha bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek bu etkinliklerle Orta Asya’dan gelen akrabalarımızla buluştuğumuzu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin esas atalarının Orta Asya’dan geldiğini dile getiren Tatar, “Kazaklar, Azeriler, Kırgızlar ve Türkmenler hep akraba topluluğu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tarihimizin köklerine bu şekilde ilgi gösterilmesi ve sergilerde kültürlerin kaynaşması, aramızdaki bağların güçlendirilmesi uygar bir davranış şekli. Bundan dolayı Yakın Doğu Üniversitesinin tarihe yapmış olduğu bu davranış bizleri son derece mutlu ediyor. Kazakistanlı ressamlara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Serginin tarihe mal olmasını temenni eden Ersin Tatar, bütün çalışmaların arşivlerde saklanarak değer bulacağını söyledi.

Sergi Kurdelesi Kesildi…

Konuşmaların ardından Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından Kazakistanlı sanatçılara teşekkür plaketi takdim edilerek, sergi kurdelesi kesildi. “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”, 13 Mayıs 2019 tarihine kadar 08.00-16.00 saatleri arasında ziyarete Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.