  • BIST 94.966
  • Altın 244,215
  • Dolar 5,9240
  • Euro 6,6074
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar Tarafından Açıldı

» »
Kazakistan’dan 6 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açıldı.
“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar Tarafından Açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Cemre Günsel Haskasap, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, Kardiyolog Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Kazakistan Sanatçıları adına Dinara Nuger ile Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

“Kazakistanlı Ressamlar Olarak Harika Bir Kampüste Çalışma Yapmaktan Mutluluk Duyuyoruz…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Dinara Nuger, Kazakistanlı ressamlar olarak sergide yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sergide yer alan sanatçılarla ilgili bilgiler aktaran Nuger şunları söyledi: “Kazakistan’ın farklı şehirlerinden geliyoruz. Kazakistan Cumhuriyeti onur sanatçısı olan Ainabek Ospanov, 2015 yılından itibaren Kuzey Kazakistan Bölgesinin, Türkistan Güzel Sanatlar Müzesi direktörüdür. 1989 yılından itibaren Kazakistan Sanatçıları Birliği üyesi ve başkanıdır. Adilgali Bayandın, 1992 yılında başladığı sanat hayatında sayısız sempozyum ve sergilere katıldı. Kazakistan ve yurt dışında binden fazla ustalık çalıştayı düzenledi. Anara Aubakirova, farklı sanat projelerinin küratörüdür. Kazakistan Ulusal Sanat Üniversitesi öğretim elemanı olan Aubakirova, yurt dışında bir çok sergi ve sanat projelerinde hizmet verdi. Genç yetenekli sanatçılarımız Zhalyn Bauyrkan ve Tolkyn Tebysbek ise eserlerinde gerçekliği ön planda tutarken, farklı renk ve stil denemelerine açıktırlar. Dinara Nuger ise hem sanatçı hem de sanat tarihçisidir.”

Dünyanın her köşesinden gelen öğrencilerin olduğu harika bir kampus atmosferinde çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Dinara Nuger, Dr. Suat İrfan Günsel’e ve üniversite çalışanlarına teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Ersin Tatar: “Yakın Doğu Üniversitesini Tarihe Yapmış Olduğu Atılımlardan Dolayı Kutluyorum…”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar da, Yakın Doğu Üniversitesi’nde sanatsal bir etkinlikte daha bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek bu etkinliklerle Orta Asya’dan gelen akrabalarımızla buluştuğumuzu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin esas atalarının Orta Asya’dan geldiğini dile getiren Tatar, “Kazaklar, Azeriler, Kırgızlar ve Türkmenler hep akraba topluluğu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tarihimizin köklerine bu şekilde ilgi gösterilmesi ve sergilerde kültürlerin kaynaşması, aramızdaki bağların güçlendirilmesi uygar bir davranış şekli. Bundan dolayı Yakın Doğu Üniversitesinin tarihe yapmış olduğu bu davranış bizleri son derece mutlu ediyor. Kazakistanlı ressamlara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Serginin tarihe mal olmasını temenni eden Ersin Tatar, bütün çalışmaların arşivlerde saklanarak değer bulacağını söyledi.

Sergi Kurdelesi Kesildi…

Konuşmaların ardından Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından Kazakistanlı sanatçılara teşekkür plaketi takdim edilerek, sergi kurdelesi kesildi.  “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”, 13 Mayıs 2019 tarihine kadar 08.00-16.00 saatleri arasında ziyarete Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlığın Temelini Oluşturan Meslek Ebelik26 Nisan 2019 Cuma 08:54
  • ASET 2019 Uluslararası Konferans'ında, YDÜ, sağlık alanında çok kriterli karar teori uygulanmasını önerdi25 Nisan 2019 Perşembe 16:07
  • Başbakan Erhürman, “Sanatla Var Olmak” isimli serginin açılışını yaptı25 Nisan 2019 Perşembe 12:19
  • İŞAD heyeti Suat Günsel’i ziyaret etti25 Nisan 2019 Perşembe 10:33
  • Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye Üniversiteleri Arasında 3. Sırada…24 Nisan 2019 Çarşamba 16:26
  • “Sanatla Var Olmak Sergisi” Başbakan Tufan Erhürman Tarafından Açılıyor23 Nisan 2019 Salı 13:51
  • Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması’nda Yakın Doğu İlkokuluna 14 Ödül…23 Nisan 2019 Salı 12:12
  • Diş Hekimliği Alanında Meydana Gelen Gelişmeler ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Yakın Doğu Üniversitesinde Öğrencilere Anlatıldı…23 Nisan 2019 Salı 11:05
  • YDÜ Hastanesi III. 153 Acil Servis Sempozyumunun Konusu “Temel ve İleri Yaşam Desteği” Oldu22 Nisan 2019 Pazartesi 15:48
  • Dr.Suat İ.Günsele, 'Vatan Evladı' Ödülü Altın Madalya Takıldı22 Nisan 2019 Pazartesi 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti