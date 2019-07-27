“Kazakistan Sanatçıları Sergisi” Hasan Taçoy tarafından açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü, saat 09.00’da, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak.
Dekoratif Unsurlar ve Gerçeklik Tuvale Yansıtılacak…
Sergide yer alan Margarita Usianova modern tarzda çalışmalarla dekoratif unsurları, Karlygash Kanseit dekoratif bir tarzda dışavurumculuğu, Kuralay Amanzholova manzaralar, yaşamlar ve grafik çizimleri, Aidos Seydakul gerçekçilik tarzda çalışmaları, Arystanbek Shalbayev sanatsal fikirleri kompozisyon tarzında yansıttığı eserleri, Amanat Nazarkulov ise anıtsal resimleri sanatseverlerin beğenisine sunacak.
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