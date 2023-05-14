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Kazdıkça ceset çıkıyor! Tarikat vahşeti

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Kenya'da 'açlık tarikatı' vahşeti sürüyor. Tuttukları ölüm orucu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor...
Kazdıkça ceset çıkıyor! Tarikat vahşeti

Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan “açlık tarikatı” soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı.

SAYI 201’E YÜKSELDİ

Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie’nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 201’e yükseldiğini açıkladı.

Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26’ya yükseldiği bilgisini paylaştı.

610 KİŞİ KAYIP

Tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 610 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı.

HAVASIZLIKTAN ÖLEN ÇOCUKLAR VAR

Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

HZ. İSA’YA KAVUŞMA VAADİ

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge’nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa’ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Nthenge’nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve “açlık tarikatı” ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu. 

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