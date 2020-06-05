Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek

ABD'deki Brown Üniversitesi'nden Prof. Carlos Wambier, Amerika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk doktor Frank Gabrin'in kel olmasından dolayı yaptığı araştırmada kelliğe neden olan androjen hormonunun koronavirüsün vücuda yayılmasına yardım ettiği bu nedenle kel erkeklerin koronadan ölme ihtimalinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Prof. Wambier, İngiliz Daily Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada daha önce erkeklerin kadınlara göre virüsten ölüm oranlarının daha yüksek olduğunun ortaya çıktığını şimdi yaptıkları araştırmada ise kelliğin şiddetinin koronadan ölümleri doğru oranda etkilediğini ifade etti.

ANDROJEN HORMONU VİRÜS İÇİN KAPI GÖREVİNDE

Profesör, erkeklerdeki androjen hormonunun koronavirüse hücreye girmesi için kapı görevi yaptığını da ifadelerinde yer verdi.

KEL HASTALARIN ORANI DAHA YÜKSEK

Yapılan iki çalışmada da koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan erkek hastalarda kel olanların oranı iki kat fazla çıkarken Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin yaptığı açıklamada ise Madrid'deki üç hastanede yatan 122 erkek hastanın 79'unun kel olduğu belirlendi.

Daha önce yapılan bir diğer araştırmada ise koronavirüse yakalanan 41 erkek hastanın yüzde 79'unun kel olduğu tespit edildi.