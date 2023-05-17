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Kemal Kılıçdaroğlu: Kadınlara eşya gibi bakanlara, çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız

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Kılıçdaroğlu, ayrıca, Erdoğan'ın BOP Eş Başkanı olmasını anımsatarak "Şimdi kapısında el pençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu: Kadınlara eşya gibi bakanlara, çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız

Millet İttifakı Türkiye Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Türkiye için karar ver" notuyla yeni bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, videoda, 14 Mayıs Milletvekili Seçimleri'nde AKP listelerinden TBMM'ye girmeye hak kazanan HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi'nin kadınlara ve çocuklara ilişkin söylemlerine hakkında, yaptığı çağrıda "Kadınlara eşya gibi bakıp, onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Buradan herkese sesleniyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

MÜLTECİ MESELESİ

Sınır namustur. Böyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başı bozuk insan selini seyreden, yarın öbür gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız.

HÜDAPAR VE YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN TBMM'DE YER ALMASI

Kadınlara eşya gibi bakıp, onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız.

KILIÇDAROĞLU, DEPREMİ HATIRLATTI 

Daha düne kadar BOP'un eş başkanı olan şimdi kapısında el pençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız. On binlerce vatandaş, depremde canından olurken korkusundan deprem sabahı askere dur emrini veren insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Türkiye Cumhuriyet'inin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyyin, işine gelmedi mi FETÖ’cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

ABD ve FETÖ’yle işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz’da, Ergenekon’da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara ordunun en mahrem yeri olan kozmik odayı namertlere açıp, onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız."

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