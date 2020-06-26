Kendi vatandaşınıza ücretsiz test yapmıyorsunuz ama yabancılara bedava test yapıyorsunuz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’den gelecek kişilere bedava PCR testi yapılması kararını eleştirdi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’den gelecek kişilere bedava PCR testi yapılması kararı hakkında kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Derya’nın paylaşımı şu şekilde:

“Gelen turiste bedava test yapacak paranın kaynağı ne? Halkın ödediği vergiler ve primler.

Kendi vatandaşınızın ödediği vergiler ve primler ile kendi vatandaşınıza ücretsiz test yapmıyorsunuz ama ülkeye gelecek olan tüm yabancılara bedava test yapıyorsunuz.

Bunu hangi mantıkla açıklıyorsunuz?”