Kıb-Tek’te 2. Yüksek maaş alarak işe gitmeme vakası!

Maaş da ayda 22 Bin TL!

Kurum Genel Müdür yardımcısı Mehmet Özçelik’in 18 ay işe gitmemesinden sonra Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda ikinci bir isminde Mart 2018’den itibaren işe gitmediği ve ayda 22 Bin TL maaş aldığı ortaya çıktı.

Özçelik gazetemize yaptığı açıklamada geçmiş hükümet döneminde kendisine işe gelme dendiğini onun da işe gitmediğini doğrulamıştı.

Eski Kıb-TEK müdürlerinden Gürcan Erdoğan’ın da şu an da Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı ancak Yönetim Kurulu tarafından kendisine iş verilmediğini iddia ederek işe gitmediği öğrenildi.

Gürcan Erdoğan’ın Mart 2018’den itibaren işe gitmeden kurumdan Genel Müdür maaşı aldığı da dikkate getiriliyor. Erdoğan hakkında önceki Yönetim Kurulu polise suç duyurusunda bulunmuş mahkemeye de usulsüzlük yaptığı ile ilgili dava dosyalamıştı.

Yolsuzluk ve usulsüzlükleri araştırma birimi kuruldu

Yeni atanan Kıb-TEK Yönetim Kurulu’nun Kıb-TEK’te Yolsuzluk ve usulsüzlükleri araştırma birimi kuruduğu da öğrenildi.

Birimin direk olarak KIB-TEK Yönetim Kurulu’na bağlandığı ve müdür Muavini olan Mehmet Özçelik’e bağlı olan Maliye’deki birimin başındaki Hüseyin Sönmezoğlu’nun da o görevi yerine direk Yönetim Kurulu’na bağlı olarak “Yolsuzluk ve usulsüzlükleri araştırma biriminin” başında bu görevi sürdüreceği öğrenildi.

Sönmezoğlu’nun başına getirildiği “Yolsuzluk ve usulsüzlükleri araştırma biriminin” direk Kıb-TEK Yönetim Kurulu’na bağlı olacağı yönünde karar da alındığı öğrenildi.