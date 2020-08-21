Kıbrıs açıklarında tatbikata gitmişti: Kemal Reis, Oruç Reis’in yanına döndü

Aniden yaptığı iskele baş hareketiyle Yunan gemilerini endişelendiren TCG Kemal Reis, Oruç Reis’i bırakmış ve Kıbrıs açıklarına tatbikata gitmişti. Oruç Reis’in yanına dönen Kemal Reis, Amiral gemi oldu.
Çok uluslu şirketlerle birlikte Avrupa donanmalarının boy gösterdiği Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapan MTA Oruç Reis gemisine refakat ederken Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın HS Limnos fırkateyninin tacizini engelleyen TCG Kemal Reis, Oruç Reis’in yanına döndü ve Amiral gemi oldu. Kemal Reis kısa süreliğine Oruç Reis’in yanından ayrılarak Kıbrıs açıklarına tatbikata gitmişti.
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