  • BIST 1.478
  • Altın 449,317
  • Dolar 7,3829
  • Euro 9,0743
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Yeni Yılın Halka Sağlık, Mutluluk Ve Bol Bereket Getirmesi Diledi

» »
Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, sağlık koşullarının başta düşünülmesi kaydıyla insan yaşamındaki sürdürülebilir faaliyetlerinin ön koşulunun ekonomik yaşamın devamlılığı olduğunu vurguladı.
Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Yeni Yılın Halka Sağlık, Mutluluk Ve Bol Bereket Getirmesi Diledi

Dernekten yayımlanan mesajda, faaliyetleri genişletmek sureti ile insan dolaşımının ve akışının planlı bir şekilde devam etmesi gerektiği kaydedilerek,  “Yeni yaşamı düzenleme ve planlama için daha fazla çaba ve hassasiyetle davranılması gerekmektedir” denildi.

Empati olgusu ile iyi irdelenerek, yeni yılda öngörülü hassasiyetlerin oluşturulmasının, iyi bir yaşam ve geleceğin ilk adımları olduğu belirtilen mesajda, adil ve eşit yaşama erişmeyi umuduyla yeni yılın, halka sağlık, mutluluk ve bol bereket getirmesi dilendi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Belediyesi: "2021 Sağlık Olsun, Huzur Olsun, Mutluluk Olsun!"31 Aralık 2020 Perşembe 09:50
  • Büyükoğlu: “Zorluklar Baki Kalsa da, Örgütlülüğümüzün Arttığı Oranda Umut Dolu Bir Yıl Olacak”31 Aralık 2020 Perşembe 09:42
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? (31 Aralık 2020 Perşembe)31 Aralık 2020 Perşembe 09:40
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Derviş Zaim’i Tebrik Etti31 Aralık 2020 Perşembe 09:33
  • Taner Ulutaş'tan...Sahibine yılbaşı hediyeleri31 Aralık 2020 Perşembe 08:01
  • Gökhan Naim'in eşi:Bugün ikinci kez yine öldürüldüm30 Aralık 2020 Çarşamba 22:01
  • Pilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!30 Aralık 2020 Çarşamba 21:04
  • Pilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!30 Aralık 2020 Çarşamba 21:03
  • Eczacılar Birliği, gece sokağa çıkma yasağı olan günlerde nöbetçi eczane hizmetlerinin süreceğini açıkladı30 Aralık 2020 Çarşamba 20:36
  • Akıncılar köyünde 1 pozitif vaka!30 Aralık 2020 Çarşamba 20:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti