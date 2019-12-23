Yakın Doğu Üniversitesi-Gazi Üniversitesi işbirliği ile 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle düzenlenen “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” temalı karma sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi işbirliği içerisinde 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle düzenlenen “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” konulu karma sergi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre açılışa, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği temsilcisi, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Gazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Aydemir, Girne Kaymakamı, Başbakan Başdanışmanı Dr. Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof.Dr. Ali Efdal Özkul, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları, sanatçılar, şehit yakınları, davetliler ve öğrenciler katıldı.

“Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” adlı sergi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından "Gazi'nin Kıbrıslı Kahramanları" adlı belgesel filmin gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru, Gazi Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Yaşar Aydemir ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Ümit Hassan; "Sanatçılarımız yarına iz brakmışlardır"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Gazi Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu birlikteliğinin iki eğitim ve kültür yolunun kesişmesini ve örtüşmesini iki önemli yola bağlayarak, birincisinin, Gazi Üniversitesi’nin, evlatlarını Kıbrıs Türklerinin bayrak mücadelesinde ebediyete teslim etmesi ile, kalite ve cesametle eğitim ve teknikte önde gelen bir büyük önder kurum olması, ikincisinin ise Kıbrıs Türkü’nün hemen bütün beşeri, kültürel, manevi boyutlarını yarınlara taşımaya amade Yakın Doğu Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar’a da bütün imkanlarını vakfederek bunu yeni boyutlara götürmesi ve Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'in bizzat tasarladığı ve projeksiyonlarının başında olduğu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin oluşumu olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Hassan; "Gazi Üniversitemizin hassasiyetiyle sayın Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan, aramızda bulunan çok değerli Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Aydemir’in yönetiminde ve konunun tasarım ve gerçekleştirilmesinde birinci derecedeki otorite olan Güzel Sanatlar’ın değerli hocası Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru, projenin her anlam ve kapsamından sorumlu olan Dekanımız Prof. Dr. Ali Efdal Özkul hocamız günün asıl sahibi sanatçılarımıza ortam sağlayarak yarına iz bırakmışlardır.", dedi.

Prof. Dr. Hassan; "Şehit denilince kültürel inanca, imana yönelik ve tabii edebi yönümüzle de Mehmet Akif’i gündeme getirmezsek olmaz. Akif adeta ünlü ve şiyar olan Çanakkale Şehitleri şiirinde Kur-an'ın bir iman temelindeki yapısıyla ülke tarihi ile Türk tarihi’ne esintileriyle etki etmişti" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru; "Kıbrıs Türklerinin yaşadığı tarihi olaylar sanatın diliyle ifade edildi"

Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru ise konuşmasına ; "Türk dünyasının liderleri Rauf Denktaş’ı, Dr. Fazil Küçük’ü, TMT’nin kurucularından Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu, Yarbay Rıza Vuruşkan’ı, Türkiye’den Kıbrıs’a ilk silah sevkiyatını yapan Erenköylü Vehbi Mahmutoğlu, Asaf Elmas ve Cevdet Remzi’yi, Binbaşı Nihat İlhan’ın vahşice katledilen eşini ve üç küçük masum yavrusunu... Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesinin tüm kahramanlarını, şehitlerini, onların manevi huzurunda olduğumuzu yanı başınızda olduklarını hissediyor musunuz? Evet, onlar buradalar..." sözleriyle başladı

Prof. Dr. Kuru, 1926 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan Gazi Üniversitesi'nin mezunları arasında çok sayıda Kıbrıs Türklerinin de bulunduğundan, yine mezunları arasında vatanın bölünmezliği Türk milletinin birliği ve varlığı uğruna can vermiş Kıbrıslı şehitlerin varlığından bahsetti.

Prof. Dr. Kuru ; "Şehitlerimize duyduğumuz bu saygı, sevgi ve bağlılık bizi Kıbrıs Türk Milli Tarih müzesi oluşturma çalışmaları içerisinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi ile ortak bir projede bir araya getirdi. Yıllardır sanat eğitimcisi de yetiştiren bir kurum olarak bizim de bu konuda sorumluluklarımız vardı. Kıbrıs Türkleri Varlık Mücadelesinin Sanattaki İzleri geçtiğimiz mayıs ayında böyle doğdu. Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin de işbirliği ile bu projeyi gerçekleştirdik. Tüm sanatçı arkadaşlarımız eserlerinde bağımsız bir devlete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, kavuşmanın bedelini şehitleri, gazileri, kayıpları ve kahramanları ile ödeyen Kıbrıs Türklerinin yaşadığı tarihi olayları sanatın diliyle ifade ederek bize gönderdiler." Dedi.

Prof. Dr. Yaşar Aydemir; "Bugün millet olarak dimdik ayaktaysak bu özgürlük yolunda vatan uğruna gösterilen gayretlerin fedakarlıkların sonucundadır."

Gazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Aydemir de, “Vatan tutmak bedel ister. Bugün Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu güzel salonunda bir toplantı gerçekleştiriyorsak, biz bunları bir hilal uğruna gözünü kırpmadan şehadete eren insanlara borçluyuz. Aynı ideal uğruna baş koyan bir milletin her türlü zorluğa nasıl göğüs gererek başarıya ulaştığını Kıbrıs örneğinde, yakın tarihimizde 15 Temmuz’da, Afrin’de, bugün Barış Pınarı harekâtı kapsamında Tel- Abyad’da gördük. Bugün millet olarak dimdik ayaktaysak, bu özgürlük yolunda vatan uğruna gösterilen gayretlerin fedakarlıkların sonucundadır. Bir büyük mirasın torunları olarak dün yaşadıklarımızı, bugün içinde bulunduğumuz durumları iyi analiz etmek, tarihten ders çıkartmak zorundayız. Bir anlık gafletimiz, rehavete kapılmamız bize hayli pahalıya mal olmuştur.

Prof. Dr. Aydemir; “Ya devlet başa ya kuzgun leşe.” özlü sözünü aklımızdan çıkarmadan birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etmek, farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak tefrikadan kaçmak ve ortak noktalarımızı arttırmak durumundayız. Merhum Âkif’in dediği gibi “Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.”

"Varoluş mücadelesinde nice badireler atlatan ve birçok zorluğa göğüs geren Kıbrıs Türkü, dirayeti ile gurur kaynağıdır"

Prof. Dr. Aydemir Alman filozof George Wilhelm Friedrich Hegel'in, "Kopan bir ipe düğüm attığımızda ipin en sağlam yeri o düğüm olur, fakat ipe her dokunuşunuzda canımıza acıtan yer de o olur" sözüyle devam ederek; "Tarihimizde sağlamlaştırdığımız, ama bir o kadar da canımızı yakan düğünlerimiz vardır. Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi de bu düğümlerden birisidir. O nedenle her hatırladığımızda bir yanımız şükür ve gurur, bir yanımız ise ebediyete uğurladığımız kardeşlerimiz ve onların emanetleri adına gurur ve minnettir. Gazi Üniversitesi mezunu Kıbrıslı Türkler arasından bazı isimler bu milli davada vatan uğuruna Kıbrıs’ta şehit olmuştur. "

Prof. Dr. Yaşar Aydemir; “Varoluş mücadelesinde nice badireler atlatan ve birçok zorluğa göğüs geren Kıbrıs Türkü dirayeti ile gurur kaynağıdır. Kıbrıs Türk halkı dünyada onurlu bir halk olarak var olabilmek adına huzuru, güvenliği ve esenliği için mücadeleye devam etmektedir, edecektir de. Bu mücadeleyi anlatabilmek ve kamuoyuna duyurabilmek için sanatçılarımız Kıbrıs Türk Milli tarihini oluşturan olaylar ve kahramanları ile ilgili bilgi ve belgeler ışığında duygularını sanat eserlerini dönüştürdüler. Bu eserler o dönemde bu gururlu mücadele için hakka yürüyenlerin anıtı niteliğindedir. Bizler böylesi bir projeye destek vererek bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kavuşmanın bedelini şehitleri ile, gazileri ile ödeyen Kıbrıs Türklerinin yaşadığı tarihi olayları sanatın diliyle anlatmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu projenin yaşanan karanlık olayların unutulmaması ve gelecek nesillerin farkındalığının artırılmasında büyük rol oynayacağına inanıyor, emeği geçenleri tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Taçoy; "Bizim bugünleri yaşayabilmemiz için onlar hiçbir şey düşünmeden hayatlarını harcadılar"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'da, belgesel filme atıfta bulunarak, “Tarihi iz bırakabilecek olan ve o duygulu günü ileriye taşıyacak olan çok güzel bir şey, çok güzel ifade edilmiş gerçek anlamıyla geleceğe iz bırakabilecek ve taşınabilecek bir belgesel” dedi.

Bakan Taçoy; "Bundan yıllar önce Sarıkamış’ta yine bugünlerde soğuktan donarak hayatlarını yitirmiş bir çok gencimiz var, ardından da Kurtuluş Savaşı... Hayatlarını yitirmiş yine binlerce insan ve yine bağımsızlık uğruna küçücük adada yıllarca boğuşarak, ailesinden bir değil birçok insanı şehit vermiş ve bu şehitlerle vatanı vatan yapmak için uğraşmış bir avuç insan ve bu duygu ve düşüncelerle ileriye taşınacak bir his, bir olgu, bir yaşam mücadelesi her zaman hissedilmiştir. Zaman zaman, korkudan, belirsizlikten, ne olduğunu bilmemezlikten, gözlerinin feri cam kesmiş çocuğun yanında sıcak duygularıyla, çakmak çakmak bakışlarıyla bir mücahidin, bir Mehmetçiğin duyguları ile ona vermiş olduğu güvenle, ileriye taşınmış ve bugünlere kadar gelmiş. Şehitler hak yoluna yürürken belki de bu günlerin nasıl olacağını bilemez ama bizim bugünleri yaşayabilmemiz için onlar hiçbir şey düşünmeden hayatlarını harcadılar ve Hak’ka yürüdüler. Bugün bizim içinde bulunduğumuz bu ortamda, hazırda bulduğumuz bu nimeti, bu duyguyu konuşmak kimilerine göre hamaset, kimilerine göreyse yağ çekmek, şirin görünmek ve şükran duygularını belirtmek ise bir suç olgusu haline gelmiş. Bu bölgenin bugünlere geleceğini bilmeden hareket ettik, ancak ikinci bir Türk devleti kurduk ve adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Gerek gazisi, gerek küçük bebeğinden en yaşlı ferdine kadar herkes bu duyguyu yaşatmak için canla başla uğraştı ve bu olgunun sahibi olarak bundan sonra neyi nereye taşıyacağımızın planlarını yapmamız için de bize bu görevi verdiler. Bu işe katkı sağlamaya çalışan Yakın Doğu Üniversitemizin kurmuş olduğu bu güzelliğin şahsım ve ülkem içinde çok büyük bir anlamı vardır. Bunu görecek, yaşayacak ve dinleyecek olanlara, sizlerin bırakmış olduğu bu belgeselleri izleyecek olanlara çok büyük etkisi olacaktır." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi, Sergi Kurdelesi Kesildi

Konuşmaların Ardından Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ümit Hassan ile Gazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Yaşar Aydemir karşılıklı takdimlerde bulundular. Ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı