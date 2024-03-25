Kıbrıs'ta 50 Yıldır Kapalı Havaalanı (Video Haber)

20 Temmuz 1974’ten beridir zamanın durduğu Lefkoşa Uluslararası Havaalanı 50 yıl sonra yıkıntılar arasında ayakta durmaya çalışıyor.
1974’te Türkiye tarafından bombalandıktan zamanın durduğu havaalanı BM Barış Gücü’nün kontrolü altında.
Havaalanını Kıbrıs Haber Ajansı yeniden görüntüledi.
Lefkoşa Uluslararası Havaalanı başkentin batısında yer almaktadır. İnşa edildiği 1968 yılından 1974 yılına kadar Kıbrıs’ın başlıca havalimanı olmuştur.
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