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Kıbrıs'ta Karaya Vuran Gagalı Balinalarla İlgili Ön Rapor Açıklandı

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Kıbrıs'ta Karaya Vuran Gagalı Balinalarla İlgili Ön Rapor Açıklandı
Kıbrıs'ta Karaya Vuran Gagalı Balinalarla İlgili Ön Rapor Açıklandı

9-13 Şubat tarihlerinde 7'si güney 5'i kuzeyde olmak üzere 12 gagalı balina Kıbrıs’da karaya vurdu. Karaya vuran balinalar hepsi ise öldü. Gagalı balinaların hayatını kaybetmesi üzerine Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TUDAV), KKTC Veteriner Dairesi ve KKTC Çevre Koruma Dairesi’nden uzmanların yaptığı çalışmalarla ilgili ön rapor yayınlandı.

Ön raporun tamamı için: https://bit.ly/whaleTR

09-13 Şubat 2023 tarihlerinde yedisi güney, beşi kuzey Kıbrıs’ta olmak üzere toplam 12 adet gagalı balina karaya vurdu. Bazıları bulunduklarında ölü, bazıları ise canlıydı, ancak süre geçtikçe gösterilen çabalara rağmen hepsi öldü. Yapılan nekropsi çalışmalarının ön sonuçlarına göre kuzeydeki beş balinanın akustik travmaya bağlı gaz embolisi nedeniyle öldüğü düşünülmektedir.

Gagalı balinaların tüm dünyada askeri tatbikatlardan ve sismik sörveylerden etkiledikleri bilinmektedir. NAVTEX verilerine göre adanın doğu, güney ve batı bölgelerinde geniş alanlarda balinaların karaya vurduğu günlerde planlı askeri atış talimleri olduğu görülmektedir. Karaya vurma vakalarının artmasından endişe edildiğinden tüm ülkelerin doğu Akdeniz’de planlı/plansız askeri tatbikatlarını durdurması gerekmektedir.

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