Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının faillerinden Osman Sarıgün'ün yakalandığını duyurdu. Gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk’ta sürdüğü belirtildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na dün asker cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin örgüt bağlantısı araştırılıyor.
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