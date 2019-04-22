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Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltında

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının faillerinden Osman Sarıgün'ün yakalandığını duyurdu. Gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk’ta sürdüğü
Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının faillerinden Osman Sarıgün'ün yakalandığını duyurdu. Gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk’ta sürdüğü belirtildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na dün asker cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin örgüt bağlantısı araştırılıyor.

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