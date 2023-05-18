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Kılıçdaroğlu’ndan Hizbullah ve mülteci vurgulu video ve gençlere çağrı

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Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı son videoda göçmen ve Hizbullahçılar üzerinden iktidarı eleştirdi.
Kılıçdaroğlu’ndan Hizbullah ve mülteci vurgulu video ve gençlere çağrı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerini ve FETÖ’yle eski ilişkisini de hatırlatan Kılıçdaroğlu seçmeni sandığa çağırdı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

*Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

*’Sınır namustur’ dedik.. Sınırımızı korumaktan aciz her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başı bozuk insan selini seyreden, yarın öbür gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp, bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız.

*Kadınlara eşya gibi bakıp, onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük evlatlarımıza göz koyanlara varanımızı bırakmayacağız. 

*Daha düne kadar BOP’un eş başkanı olan, şimdilerdeyse kapısında el pençe divan durduğu Rusya’nın güdümüne giren, çakma dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız. 

Deprem vurgusu

*On binlerce vatandaş depremde canından olurken korkusundan deprem sabahı askere ‘Dur’ emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. 

*Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarını işine geldi mi ‘Kürt’, işine gelmedi mi ‘PKK’lı’, işine geldi mi ‘mütedeyyin’, işine gelmedi mi ‘FETÖ’cü’ diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

*ABD ve FETÖ’yle işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz’da, Ergenekon’da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara ordunun en mahrem yeri olan kozmik odayı namertlere açıp, onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız. 

*Vatanını seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler türlü yalanlarla, sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar. 

*Ve siz gençler, ayağa kalkın, ayağa… Ölü toprağını atın üzerinizden, vatanını seven sandığa gelsin. 

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