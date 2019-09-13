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Kilo beyni yaşlandırıyor uzmanlar uyarıyor!

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Kilo beyni yaşlandırıyor uzmanlar uyarıyor!
Kilo beyni yaşlandırıyor uzmanlar uyarıyor!

Kilo artışının beynin kabuk tabakasını etkileyerek beyni yaşlandırdığını duymuş muydunuz? İşte uzmanlardan şaşırtan açıklama!

Aşırı kilonun birçok sağlık problemlerine yol açtığını artık hepimiz biliyoruz. Üstelik sadece kalp hipertansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açmıyor. Uzmanlardan gelen açıklamaya göre aşırı kilo beynide yaşlandırıyor. Üstelik bu süre azımsanmayacak kadar da fazla. Peki aşırı kilo beyni neden yaşlandırıyor? Konuyla ilgili merak edilenleri Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini'den öğrendik.

Beynin kabuk tabakası inceliyor

Dünyada fazla kilo ile beyin sağlığı arasında yapılan çalışmalar, bu alanda önemli veriler ortaya koyuyorç Amerikan Nöroloji Akademisi’nin prestijli dergisinde Haziran 2019’da yayımlanan bir araştırma sonucunda 60’lı yaşlardaki kilo fazlalığının beynin kabuk tabakası incelmesi ile ilişkisi ortaya konuldu. Beynin kabuk tabakası, beynin yüzeyinde bulunan ve nöron diye adlandırılan beyin hücrelerinin gövdelerinin bulunduğu bir alandır. Bu hücrelerin sayıca azalması, bu tabakanın incelmesi ile sonuçlanır. İncelme sonucunda da kişinin bilişsel becerileri yavaşlayarak bunamaya kadar ilerleyebilir.

Aşırı kilolularda kabuk tabaka daha çok inceldi

Bu çalışmada 60’lı yaşlarda normal kilolu, aşırı kılolu ve obez kişinin 6 yıl sonunda beyin MR’ları çekilerek beyin ölçümleri yapılmış. Aşırı kilolularda korteks dediğimiz beynin kabuk tabakasının, normal kişilere göre 0.098 mm, obezlerde de 0.207 mm inceldiği saptanmış. 100 binlerce hücre kaybı anlamına geliyor

Aşırı kilo ve obezitede beyni 10-20 yıl yaşlandırıyor 

Bu incelme, mm olarak ölçüldüğünde çok küçük gibi görünse de beyin için çok önemli. Çünkü bu durum, bu bölgede 100 binlerce hücre kaybı demek. Ayrıca her nöron birden fazla nöronla bağlantı yaptığında kayıp daha önemli oluyor. Normal yaşlanma sürecinde beyin kabuğunun 10 yılda 0.01 mm ve 0.10 mm inceldiğini düşünürsek aşırı kilo ve obezitenin, işinin beynini 10-20 yıl yaşlandırdığını söyleyebiliriz.

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