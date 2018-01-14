Kiprianu: “Anastasiadis, Akıncı’ya yalan söyledi”

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, Mont Pelerin’de gerçekleştirilen birinci Kıbrıs sorunu çözümü zirvesinde Güney Kıbrıs’a dönmesi gerektiği konusunda Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı’ya yalan söylediğini açıkladı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, Mont Pelerin’de gerçekleştirilen birinci Kıbrıs sorunu çözümü zirvesinde, Güney Kıbrıs’a dönmesi gerektiği konusunda Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı’ya yalan söylediğini açıkladı.

Politis ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun “Alpha” televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in 1’inci Mont Pelerin toplantısında, Güney Kıbrıs’a geri dönmesi gerektiği konusunda Akıncı’ya yalan söylediğini iddia ettiğini yazdılar.

Habere göre Kiprianu, Anastasiadis’in Akıncı’ya, Güney Kıbrıs’a dönmesini kendisinin (Kiprianu) istediğini söylediğini ancak bunun doğru olmadığını ifade etti.

Kiprianu şunları söyledi:

“Akıncı’ya, kendisine telefon açtığımı ve AKEL içerisinde sorunlar olduğunu ve Kıbrıs sorunundaki gelişmelere ilişkin bazı konularda uzlaşıya varmamız gerektiğini söyleyerek geri dönmesini istediğim şeklinde yalan söyledi.”

Kiprianu, bunların söylenmesinden üzüntü duyduğunu belirterek “Anastasiadis geri dönmek, bunları düşünmek ve yeniden gelmek istiyorum deseydi çok daha onurlu bir davranış olurdu” şeklinde konuştu.

Bu bilgiye nerden ulaştığının sorulması üzerine ise Kiprianu, Akıncı’nın İsivçre’de bulunan Tumazos Çelebis’e, bu davranıştan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdiğini, Çelebis’in ise, “AKEL Genel Sekreteri’nin böyle bir şey yapmış olmayacağını” Akıncı’ya dile getirdiğini söyleyerek yanıt verdi. Kipranu, Anastasiadis’le geri dönüşünün ertesi günü görüştüklerinde ise kendisine “geri dönmek için adını kullandım” dediğini belirtirken, Anastasiadis’in geri dönmesinin asıl sebebinin ne olduğuna ilişkin bir soruya ise, “onun adına konuşmam doğru olmaz” diyerek yanıt vermekten kaçındı.