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Kirazın faydaları neler kabızlığı bitiriyor!

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Kirazın faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? Kendisi küçük eskisi etkisi büyük olan kirazın bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız.
Kirazın faydaları neler kabızlığı bitiriyor!

Yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden olan kiraz hoş kokusu ve mayhoş tadıyla oldukça sevilen meyveler arasında yer alıyor. Elmaelma.com olarak sapından çekirdeğine kadar oldukça faydalı olan kirazın bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık. Peki kirazın faydaları neler? Kiraz hangi hastalıklara iyi gelir? İşte tüm merak edilenler! 

Kanseri önlüyor 

Meyveler içerisinde neredeyse en yüksek antioksidan kapasiteye sahi meyveler arasında yer alıyor.Hücre üzerindeki serbest radikalleri azaltarak kanseri önlemeye yardımcı olur. 

 Cilt için çok faydalı 

İçerisinde C ve A vitamini barındırıyor. Bu özelliği sayesinde yaz boyu güneş ışınlarına maruz kalan cildi koruyor. 

Kabızlık problemine çözüyor

Kabızlık problemi yaşayanlar için önerilen bir meyvedir. Kabızlık problemi yaşayanlar  gün içerisindeki tüm meyve tüketimini kiraz olarak tercih edebilir.Ancak diyetlerine çeşitlilik katmak için diğer meyvelere de yer vermek isteyenler kirazı 1-2 porsiyon ile sınırlandırabilir.

Ödemi yok ediyor 

Kiraz sapının kaynatılarak suyunun içilmesi uzun yıllardır kabızlık ve ödem şikayetinin çözümü için kullanılan bir yöntemdir. Kiraz ve kiraz sapı suyu bağırsak hareketlerini artırıcı ve vücuttan su atımını uyarıcı etki gösterebilmektedir.

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