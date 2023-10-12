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Kısırlık tedavisinde yeni bir umut

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Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. H. Seda Vatansever’in kısırlık tedavisinde yeni bir umut yaratan çalışması, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’ndan (TÜSEB) destek aldı
Kısırlık tedavisinde yeni bir umut

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Kurucu Üyesi ve Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever’in kısırlık tedavisinde; embriyonik bağ dokusunu oluşturan hücrelerden elde edilen kök hücreleri kullanmayı hedefleyen çalışması, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’ndan (TÜSEB) destek aldı!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile sağlık alanında bilim ve teknolojiler geliştirerek planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB); Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Kurucu Üyesi ve Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever’in, kısırlık tedavisinde önemli rol oynayacak olan “In vitro Oosit Matürasyonunu Destekleyen Mezenkimal Kök Hücre Kaynaklı Eksozomlarda LINE-1, Orf1 ve FTO Varlığının Araştırılması” başlıklı projesine destek verdi.

Tıp dilinde “İnfertilite”, toplum arasında ise “kısırlık” olarak bilinen sorun, çocuk sahibi olmak isteyen pekçok çift için büyük bir problem. Üreme sistemine bağlı olan bu sağlık sorunu, tek bir sebebe bağlı olabildiği gibi; birkaç faktörün birleşmesi ile de gerçekleşebiliyor. Kadınlarda kısırlığa neden olan sebepler arasında “oosit” (kadın yumurta hücresi) kalitesine ait problemler ön plana çıkıyor.

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Kadın yumurta hücrelerinin kalitesini artırmada kök hücre tedavisi umut olacak!

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Kurucu Üyesi ve Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever’in “In vitro Oosit Matürasyonunu Destekleyen Mezenkimal Kök Hücre Kaynaklı Eksozomlarda LINE-1, Orf1 ve FTO Varlığının Araştırılması” projesi de oosit kalitesi ve olgunlaşmasında, insan hücrelerin bağ dokularında bulunan erişkin haldeki kök hücrelerden elde edilen küçük parçacıkların (eksozom) oosit olgunlaşması üzerinde yarattığı değişiklikleri inceliyor.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: Gerek Türkiye'den gerekse yurtdışından aldığımız proje fonları ve kabuller yürüttüğümüz projelerin niteliğini ortaya koyuyor.”

Bilimsel araştırmalarda niteliğin önemine vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdüren bilim insanlarımız büyük bir verimlilikle bilimsel yayın üretmeye ve proje geliştirmeye devam ediyor. Gerek Türkiye'den gerekse yurtdışından alınan proje fonları ve kabuller de yürüttüğümüz projelerin niteliğini ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

“Üniversite olarak, akademisyenlerimizin araştırmalarına destek vermeyi en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Diğer yandan, TÜSEB gibi değerli kurumların sağladığı destekler bilimsel üretkenliğin ve verimliliğin artmasına büyük bir katkı sağlıyor” vurgusu yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ, yakın zamanda destek alan yeni projeler ile ilgili açıklama yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Seda Vatansever: “Yürüttüğümüz projenin sonuçları, kısırlık tedavisinde yeni bir ufuk açacak.”

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’ndan (TÜSEB) destek  alan araştırma projesi ile kök hücrelerden elde edilen  ürünlerin kullanımı ile kadınlarda yumurta hücrelerinin kalitesini artırmada nasıl bir rol oynayacağını araştırdığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Kurucu Üyesi ve Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever, “Çalışmamız, oosit olgunlaşmasını inceleyerek klinik çalışmalar için ön veri sağlayacak” ifadesini kullandı.

“Özellikle olgunlaşmamış oositlerin yumurtalık dışında olgunlaşmasının tetiklenmesi kısırlık tedavisi açısından son derece önemli” diyen Prof. Dr. Vatansever, “Yürüttüğümüz projenin sonuçları, yeni oosit üretme ortamlarının da oluşturulmasını sağlayarak kısırlık tedavisinde yeni bir ufuk açacak” ifadesini kullandı.

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