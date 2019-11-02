Kızamık virüsü bağışıklığı vuruyor

ABD’li ve İngiliz bilim insanlarının yaptığı çalışma, kızamık virüsünün vücudun yıllarca enfeksiyonla mücadele ederken oluşan ‘bağışıklık belleği’nin silinmesine neden olduğunu ortaya koydu.

Sonuçları “Science” dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Harvard Tıp Fakültesi’nde görevli uzmanlar, Hollanda’da Ortodoks Protestan toplumundaki aşıları yapılmamış 77 çocuktan, 2013’te patlak veren kızamık salgınından önce ve iki ay sonra alınan kan örneklerini inceledi. Araştırmacılar, kan örneklerinin analizinde kızamığın bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini tespit etmeye çalıştı ve antikor üreten beyaz kan hücrelerine yoğunlaştı. Çalışmada, aşısız 77 çocuğun antikor dağarcığının ortalama yüzde 20’sinin yitirildiği sonucuna ulaşıldı.

HAFIZAYI SİLİYOR

Çalışmada kızamık virüsünün, vücudun daha önce yendiği virüslerle mücadele etmeyi unutması anlamına gelen “bağışıklık bellek yitimi”ne neden olduğu ve bir bebeğinkine benzer şekilde yeni enfeksiyonların üstesinden gelme yeteneğini tehlikeye attığı görüldü. Science Immunology’de yayımlanan bir diğer araştırmada ise 26 çocuk incelendi. Bu çalışmada, kızamığın vücutta bir nevi sıfırlama düğmesine basarak bağışıklık sisteminin sınırlı sayıda antikor çeşitliliğiyle çalışmak zorunda kalmasına yol açtığı sonucuna ulaşıldı.