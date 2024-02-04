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Kızılcık Şerbeti'nde "senaryo değişiyor" iddiası: Yapımcı Faruk Turgut noktayı koydu

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Dizinin senaryosunun değişeceği iddia edilmişti
Kızılcık Şerbeti'nde "senaryo değişiyor" iddiası: Yapımcı Faruk Turgut noktayı koydu

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, dizideki Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesi ve tedavisinin yoğun bakımda devam etmesinin ardından, senaryonun değişeceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. 

ODATV'den Gözde S. Kadıoğlu'na konuşan ve senaryo değişikliğinin doğru olmadığını söyleyen Turgut, dün akşam yayınlanan bölümde olduğu gibi haftaya yayınlanacak yeni bölümde de Settar Tanrıöğen’in sahnelerinin olduğunu belirtti.

Senaryonun normal akışta devam ettiğini ve bu bölümlerin önceden çekilmiş olduğunu söyleyen Faruk Turgut, Settar Tanrıöğen’in Pazartesi günü normal odaya çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Settar Tanrıöğen’in normal odaya çıkmasının ardından iyileşme sürecinin takip edeceklerini söyleyen Turgut, senaryo ve dizinin geleceği ile ilgili verilmiş bir karar ya da konuşulmuş bir durum olmadığının altını çizdi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah (Apo) karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmiş ve tedavi altına alınmıştı.

61 yaşındaki Tanrıöğen 2 kez ameliyat edildi ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

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