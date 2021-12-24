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KKTC Atıcılık Federasyonu 2021 Yılı Faaliyet Programını Başarılı Bir Şekilde Tamamlamıştır.

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KKTC Atıcılık Federasyonu 2021 Yılı Faaliyet Programını Başarılı Bir Şekilde Tamamlamıştır.
KKTC Atıcılık Federasyonu 2021 Yılı Faaliyet Programını Başarılı Bir Şekilde Tamamlamıştır.

KKTC Atıcılık Federasyonu 2021 yılı faaliyet programını başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

Son müsabaka, Federasyona üye Kulüplerden olan Kuzey Kıbrıs Ulusal Atıcılık, Eğitim ve İhtisas Derneğinin sponsorluğunda Ulusal Atıcılık Kupası olarak 18 Aralık 2021 tarihinde Atatürk Atıcılık Kompleksi (Gönyeli) bünyesinde bulunan Yivli Silahlar Poligonunda, gerçekleşmiştir.

Müsabaka atışlarında .177 (4.5 mm) kalibre havalı tüfekler kullanılmıştır.

ul-(6).jpg

Masaüstü destekli atış pozisyonunda çeşitli mesafelerde bulunan metal hedeflere sınırlı süre içerisinde atışlar yapıldı.

En kısa sürede yapılan atışla Kupanın bireysel dereceler sıralaması yapıldı.

Müsabakada .177 (4.5 mm) kalibrelerdeki havalı tüfekler kullanıldı.

Atıcı sporcular zamana karşı mücadele ederken hava şartlarından da etkilendi.

Kupa atışlarında Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Destekli Atış Federasyonunun (WRABF) teknik kuralları ve Federasyonun müsabaka düzeninde organize edilmiştir.

ul-(44).jpg

BR HAVALI TÜFEK ULUSAL ATICILIK KUPASI

.177 HAVALI TÜFEK SPEED SILHOUETTE

SONUÇLAR

18 Aralık 2021

 

 

TÜFEK BİREYSEL TASNİF

 

BÜYÜK ERKEKLER

1-Muhammed Metin KARA (K.T.B.K. Kuv. Komutanlığı)            30.38 Saniye

2-Seral KAMİLOĞLU (K.K.U.A.E.İ. Derneği)                                       31.81 Saniye

2-Mehmet TAŞDEMİR (K.T.B.K. Kuv. Komutanlığı)                      31.81 Saniye

3-Salih DALCI (K.K.U.A.E.İ. Derneği)                                                    42.72 Saniye

 

TÜFEK TAKIM TASNİFİ

 

ERKEKLER

1-K.K.ULUSAL ATICILIK EĞİTİM İHTİSAS DERNEĞİ    30 Hedef-129.77 Dakika

(Erdem DEMİREL, Salih DALCI, Seral KAMİLOĞLU)

 

2-K. T. BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI                    30 Hedef-153.03 Dakika

(Yunus E.ÇAKIR, Oğuzhan KÜTÜK, Günhan SARIBIYIK)

 

3- K. T. BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI                  26 Hedef-133.69 Saniye

(Muhammed M.KARA, Selim HANÇER, Sinan ÖRS)

 

 

 

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