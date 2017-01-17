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KKTC Meclisi faşizan açıklamalarla açıldı

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KKTC Meclisi faşizan açıklamalarla açıldı
Mecliste açılış konuşmasını yapan UBP Milletvekili Zorlu Töre, Cenevre sürecini ENOSİS'e bağlayarak, Kıbrıslı Rumlarla ilgili ateş püskürttü.

Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 10.40’ta toplanan Genel Kurul’un bugünkü gündeminde güncel konuşmalar bulunuyor.

TÖRE: “KIBRIS’I KİRLETEN DE KANA BULAYAN DA RUMLARDIR”​

Genel Kurul’da ilk konuşmayı UBP Milletvekili Zorlu Töre, “Müzakereler ve Cenevre süreci” ile ilgili yaptı.

Töre, kapsamlı bir anlaşmanın 1960 yılında yapıldığını, Rumların 1960 anlaşmasını ENOSİS’e sıçrayan bir yol olarak gördüklerini söyledi.

Rumların ortaklık diye bir anlayışlarının kesinlikle olmadığını belirten Töre, “Kıbrıs adasının gerçek sahibi biziz, Kıbrıslı Türkler misafirdir” yaklaşımlarını devam ettirdiklerini kaydetti.

“Kıbrıs’ı kirleten de kana bulayan da Rumlardır” diyen Töre, Kıbrıslı Türklerin Rumların kendileriyle eşit statüde olması gerektiğini kabul ederken Rumların Kıbrıslı Türkleri eşit kabul etmediğini söyledi.

Cenevre görüşmelerine de değinen Töre, Cenevre’de sonuca gidecek bir tutum oluşmadığının kabul edilmesi gerektiğini belirterek Rumların katı tutumlarının sürdüğünü ifade etti.

“Cenevre’de sonuca gidecek bir ortam oluşmamasına rağmen ‘her şey tamamlandı, iş teknik heyetlere kaldı’ gibi bir izlenim yaratıldığını” savunan Töre, Cumhurbaşkanı’nın hâlâ bir hayal içerisinde olduğunu iddia etti.

Töre, Cumhurbaşkanı’nın toprak konusunda hiçbir somut açıklama yapmadığını belirterek, ortaya atılan haritalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Töre, mülkiyet konusunda da olasılıklarla ilgili bilgi verdi.

“OYUM HAYIR”

Kendi oyunun referanduma da referandumda da hayır olduğunu vurgulayan Töre, kendilerinin görevinin devleti korumak ve ülkeyi daha iyi bir noktaya taşımak olduğunu söyledi.

Töre, kendisinin de Atatürk’ün dediği gibi “Bağımsızlık benim de karakterimdir” diyerek, Türkiye’nin de KKTC’li vekillerin de böyle bir gidişata evet demeyeceğine inandığını belirtti.

Töre, “Devletimize sahip çıkalım daha iyi yönetelim” dedi.

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