KKTC, Türkiye, Kazakistan ve Çin’den katılımcılar YDÜ'de bir araya geldi

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirilen ICIER 2024’te 54 bildiri sunulurken, konferans kapsamında düzenlenen 5 atölye, 100’ün üzerinde katılımcı ile tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü iş birliği ile altıncısı düzenlenen “Uluslararası Disiplinlerarası Eğitim Yansımaları Konferansı” (International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections- ICIER 2024) Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’nin de destek verdiği ICIER 2024, “Kapsayıcı Eğitim ve Erişilebilirlik” temasıyla düzenlendi. Yoğun bir katılımla yapılan ICIER 2024, KKTC’nin yanı sıra Türkiye, Kazakistan ve Çin’den alanın uzmanlarını bir araya getirdi.

Eğitimde kapsayıcılığın ve erişilebilirliğin önemine vurgu yapan konferansta alandaki en son araştırmalar, yenilikler ve etkili uygulama stratejileri tartışıldı. Kapsayıcı ve erişilebilir eğitimin öğrenciler ve toplum refahı üzerindeki etkisinin tartışıldığı ICIER 2024 kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmasında ise sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen oturumlarda pek çok konu ele alındı.

54 bildiri sunumu, 5 çalışma atölyesi ve 100’ün üzerinde katılımcı...

Üç gün boyunca devam eden konferansta 54 bildiri sunumu ve 5 çalışma atölyesi 100’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirildi. Eğitim bilimleri alanında davetli konuşmacıların katıldığı konferansta birçok çevrimiçi sunum da yapıldı.

Konferansın açılış konuşmalarını sırasıyla; Yakın Doğu Üniversitesi’nden Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Çerkez, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından ilk olarak Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi’nden Dr. Gainiya Tazhina ve Beijing Pekin Eğitim Enstitüsü’nden Dr. Xiangling Zhang davetli katılımcı olarak çevrimiçi sunum gerçekleştirdi. Kapadokya Üniversitesi’nden Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Çakır ise konferansta “Güncel Sanatta Kapsayıcılık ve Sanat Eğitimine Yansımaları” başlıklı sunum yaptı.

Atölye çalışmaları yoğun ilgi gördü...

Konferansın son gününde ise öğretmenlere, akademisyenlere ve öğretmen adaylarına yönelik beş farklı atölye çalışması düzenlendi. ICIER2024 kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerde, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen oturumlarda pek çok konu ele alındı. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ve halka açık gerçekleştirilen atölye çalışmalarında; “Kapsayıcı Eğitim için Stratejik Planlama”, “Uygulamada Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim”, “Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar ve Bilimsel Raporlaştırma”, “Erişilebilirlik ve Eğitim”, ve “Öğrenmede Bireysel Farklılıklar ve Öğretimsel Uygulamalar” başlıklı konular paylaşıldı.

Cengiz Topel Uzun: “Bu konferansın eğitimimize ışık tutacağını umuyorum.”

Konferanstaki atölye çalışmalarında çok yönlü bilgi alışverişinde bulunulduğunu ifade eden KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, “Bu bilgilerin, eğitim uygulamalarına yansıması için çalışmalar yürütmeliyiz” dedi. Pandemi ile birlikte yeni insan ve öğrenci profillerinin ortaya çıktığını belirten Cengiz Topel Uzun, değişen öğrenci profillerine uygun yeni yöntemler benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Uzun, “Bu değişimle başa çıkmak için iyi donanımlı, bilgi yüklü öğretmenlerle, doğru vizyonlarla yola devam etmeliyiz. Bu konferansın eğitimimize ışık tutacağını umuyorum” ifadelerini kullandı. Uzun, öğretmen profillerinin çağa uygun ve yeterli donanımda olmasının, eğitimde büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Bu konferanslar, bilimsel anlamda kuşkucu, sorgulayıcı ve meraklı olmamıza sunulan bir fırsattır.”

Bu tür konferansların bilimsel olarak sorgulayıcı ve merak uyandırıcı olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ise açılış konuşmasının başında ünlü Fransız filozofu, edebiyat eleştirmeni Jacques Derrida’nın; “Öğrenmek aynı zamanda öğrendiklerini unutmak, kuşku duymak ve sorgulamaktır” sözlerini anımsattı. İnsanların var olan bilgilerini alternatif yeni bilgilerle güncellenmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Kurt, “Bu gibi bilimsel konferanslar, sundukları yeni bilgi ve deneyimler sayesinde bizlere öğrendiğimizi unutma ayrıcalığı tanımaktadır. Sunulan bilgiler, yapılan konuşmalar, ahlaki olarak değil ama bilimsel anlamda kuşkucu, sorgulayıcı ve meraklı olmamıza sunulan bir fırsattır. Bildiklerinizi unutturacak verimli bir konferans dilerim” dedi.

Prof. Dr. Hüsnü Can Başer: “Yaşam boyu öğrenme felsefesine dayalı olarak teknoloji temelli beceriler geliştirilmeli ve çağdaş bilim insanları yetiştirilmeli.”

Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, konuşmasında yaşam boyu öğrenme felsefesine dayalı olarak teknoloji temelli becerilerin geliştirilmesi ve çağdaş bilim insanlarının yetiştirilmesini hedeflediklerini vurguladı. Konferansın çeşitli açılardan başarılı kazanımlar sağlayacağını belirten Prof. Dr. Başer, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Yağmur Çerkez: “Kapsayıcı eğitim ve erişilebilirlik konularında neler yapılabileceğini tartışmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Açılış konuşmasında konferansın kapsayıcı eğitim ve erişilebilirlik teması altında düzenlendiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Çerkez, farklı disiplinlerden akademisyenlerin iş birliğiyle eğitimdeki engelleri kaldırmayı ve herkesin kaliteli eğitime erişimini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Bu yılki konferans temasının “kapsayıcı eğitim ve erişilebilirlik” olarak belirlendiğini anımsatan Prof. Dr. Çerkez, kapsayıcı eğitimin her bireyin eşit öğrenme fırsatlarına sahip olması ve erişilebilirliğin ise engellerin kaldırılması ile ilgili olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Çerkez, “Konferansımızı gerçekleştirken, engelleri ortadan kaldırmak, fırsatları genişletmek ve her bireyin kaliteli eğitime erişebileceği bir ortam yaratmak konusunda neler yapılabileceğini tartışma fırsatı bulmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.