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KKTC'de 8 Gazete kağıt baskılı yayınlarına ara verdi

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KKTC'de 8 Gazete kağıt baskılı yayınlarına ara verdi
KKTC'de 8 Gazete kağıt baskılı yayınlarına ara verdi

KKTC'de 8 Gazete kağıt baskılı yayınlarına ara verdi

Bugün 10 yıldır gümlük yayın yapan Havadis Gazetesi basılı yayınına ara verdi.

Havadis ile birlikte toplam 8 gazete basılı yayınlarına ara vermiş oldu.

İşte KKTC'de basılı olarak yayın yapan ve yayınlarına ara veren gazeteler;

Havadis, Haberci, Vatan,Star Kıbrıs, Kıbrıs Manşet, Volkan Gazetesi, Kıbrıs Postası, Hakikat

Gazeteler İnternet üzerinden dijital oalrak yayınlarına devam ediyor.

Diğer yandan Kıbrıs,Yenidüzen, Afrika, Detay, Halkın Sesi,Yeni Bakış gazeteleri basılı olarak yayınlarına devam ediyor.

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