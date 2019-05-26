  • BIST 86.072
  • Altın 251,269
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

KKTC’de FETÖ/PDY operasyonunda yakalananlar tutuklandı

» »
 Kars merkezli 12 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.
KKTC’de FETÖ/PDY operasyonunda yakalananlar tutuklandı

 Kars merkezli 12 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen zanlılara yönelik Kars, Ankara, İstanbul, Antalya, Muğla, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Yozgat, Bingöl, Şırnak, Bartın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 yarbay, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 sözleşmeli subay gözaltına alındı. 

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EXIT POLL: AKEL ve DİSİ baş başa26 Mayıs 2019 Pazar 18:09
  • AP seçimleri... 17:00 itibariyle oy kullanan Kıbrıslı Türklerin sayısı: 5.30026 Mayıs 2019 Pazar 17:48
  • Cezaevinde ölüme ileri tetkik yapılacak26 Mayıs 2019 Pazar 16:44
  • 15:00 itibarı ile AP seçimlerine katılım %29 ...26 Mayıs 2019 Pazar 15:53
  • 2019'da Türkiye ile Mali Protokol imzalanmayabilir! Tatar: 2020 - 2022’yi kapsayacak şekilde imzalamak gibi bir durumumuz var.26 Mayıs 2019 Pazar 15:02
  • Erdoğan'dan Tatar'a tebrik26 Mayıs 2019 Pazar 14:58
  • 1928'den bugüne, babadan oğula Minnoş çörekleri...26 Mayıs 2019 Pazar 12:52
  • Kalp nakli yapıldı, şimdi taburcu ediliyor...26 Mayıs 2019 Pazar 12:45
  • 17 Yaşındaki genç hayatını kaybetti!26 Mayıs 2019 Pazar 12:28
  • AP Seçimleri ... Öğlene kadar 4 Bin civarında Kıbrıslı Türk oy kullandı26 Mayıs 2019 Pazar 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti