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KKTC'de plastik poşet kullanımı haziranda son bulacak

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Plastik poşetlerin 1 Haziran'dan itibaren tüketiciye ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanyayla verilmesi yasaklandı.
KKTC'de plastik poşet kullanımı haziranda son bulacak

Atık miktarını azaltmayı ve çevreyi daha iyi korumayı hedefleyen plastik poşet kullanımını yasaklayan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetim (Değişiklik) Tüzüğü 29 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüzük, gazetede yayımlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Çevre yasasına dayanılarak alınan son kararla birlikte, 2018'den bu yana marketlerde 25 kuruştan satılan plastik poşetin, müşterilere ücretsiz temini, satılması, promosyon veya kampanya yoluyla verilmesinin önüne geçilmesi ve tüketiminin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Haziran başında yürürlüğe girecek karara market ve mağazalar başta olmak üzere, diğer iş yerlerinin uyup uymadığını, Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi denetleyecek. 

Plastik poşet yasağından; çok hafif, küçük ebatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutulurken yasağa uymayanlar "Alo 123" Çevre Şikayet Hattı'na ihbar edilebilecek. Ülkede 1 Aralık 2018’den itibaren ücretli olan plastik poşetlerin kullanımı bu süreçte yüzde 60-70 azaldı.

Plastik poşetle ilgili Bakanlar Kurulunun son yasaklama kararı, vatandaşların bir kısmınca desteklenirken bazıları tarafından da eleştiriliyor. Kararı destekleyenler temel gerekçe olarak çevrenin korunmasını gösterirken eleştirenler ise plastik poşetin alışverişte pratik olduğunu savunuyor.

Alışverişe gelen Sevil Beştaş, kararın çevre açısından yerinde olduğunu belirterek "Poşetler çevrede uçuşuyor. Bu defa hediye olduğu için naylon torba kullandım. Genelde ben bez çanta ile alışverişe giderim. Bizim bez çantalarımız var, onları kullanırız. Çok iyi olur." dedi.

Kararı eleştiren Hüseyin İzler ise yasaklamanın kabul edilebileceğini fakat yerine pratik alternatif bir çözüm olmadığını savunarak "Hemen yasaklasınlar. Biraz önce kasiyer büyük poşet vermek istedi almadım fakat aldığım eşyaları da cebime mi koyayım? Buna bir çare bulmaları gerekir." diye konuştu.

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