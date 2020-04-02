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KKTC’den Türkiye’ye gitmek isteyenler 4 nisan’daki uçuş için başvuru yapabilecek

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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan vatandaşları için 4 Nisan’da bir sefer daha gerçekleştirileceğini duyurdu.
KKTC’den Türkiye’ye gitmek isteyenler 4 nisan’daki uçuş için başvuru yapabilecek

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan vatandaşları için 4 Nisan’da bir sefer daha gerçekleştirileceğini duyurdu.

Duyuruda, dün Ercan Havalimanı’ndan Gaziantep’e bir uçuş gerçekleştirildiği belirtildi ve 4 Nisan Cumartesi günü de Türkiye’ye bir sefer daha yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Sözkonusu seferle Türkiye’ye gidecek olan vatandaşların 14 gün zorunlu karantinaya tabi olacakları vurgulandı, ancak hangi şehirde karantinaya alınacaklarının bilahare belli olacağı kaydedildi.

Uçuşun saati ve varış noktasının, karantina imkanının hangi ilde sağlanabileceği hususunun kesinleştirilmesinin ardından duyurulacağı ve varış noktası belirlendiğinde ilgili şirketin bilet satışına başlayacağı belirtildi.

Bu şartlarla Türkiye’ye dönüş yapmak isteyenlerin şu telefonlar aracılığıyla ilgili şirketten biletlerini alabilecekleri ifade edildi:

0 850 441 20 20

0 533 826 09 03

0 533 884 11 17

0 533 852 33 95

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, KKTC’den Türkiye’ye deniz yolu ile yolcu olarak ulaşımın bundan böyle bir müddet mümkün olamayacağını da hatırlattı.

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