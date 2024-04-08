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KKTF Bi Care Insurance 2024 Tenis Ligi Maçları

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KKTF tarafından düzenlenen Bİ CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ A ve B gruplarında oynanan zevkli ve çekişmeli grup mücadeleleri ile yarı final eşleşmeleri belirlendi.
KKTF Bi Care Insurance 2024 Tenis Ligi Maçları

Ligin A grubunu birinci tamamlayan Gönyeli Tenis Kulübü ile ikinci sırada tamamlayan Girne Amerikan Üniversitesi takımları yarı finale çıkmayı başardı.

B grubunu ise ilk sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ve ardından ikinci bitiren Lefkoşa Şehir kulübü de yarı finale yükselen takımlar oldu.

Bİ CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ A ve B Gruplarında oynanan maçların ardından, çapraz eşleşmeler ile tek maç üzerinden 20 Nisan 2024 de Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında oynayacak yarı final maçları ile devam edecek.

KKTF Bİ CARE INSURANCE 2024 Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU MAÇLARI

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 – 6 GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ

0    TEK ERKEKLER    2

0    TEK KADINLAR     2

0    ÇİFT ERKEKLER   1

0    ÇİFT KADINLAR    1

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

 

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 7 – 0 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

2    TEK ERKEKLER    0

2    TEK KADINLAR     0

1    ÇİFT ERKEKLER   0

1    ÇİFT KADINLAR    0

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

 

GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

2    TEK ERKEKLER    0

2    TEK KADINLAR     0

0    ÇİFT ERKEKLER   1

0    ÇİFT KADINLAR    1

0   KARIŞIK ÇİFTLER  1

 

 

 

B GRUBU MAÇLARI

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2 - 5 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

0    TEK ERKEKLER    2

1    TEK KADINLAR     1

0    ÇİFT ERKEKLER   1

1    ÇİFT KADINLAR    0

0   KARIŞIK ÇİFTLER  1

 

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 6 - 1 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

2    TEK ERKEKLER    0

1    TEK KADINLAR     1

1    ÇİFT ERKEKLER   0

1    ÇİFT KADINLAR    0

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

 

 

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 1 - 6 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

0    TEK ERKEKLER    2

0    TEK KADINLAR     2

0    ÇİFT ERKEKLER   1

0    ÇİFT KADINLAR    1

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

 

 KKTF CARE INSURANCE 2024 Tenis Ligi’nde Yarı Final eşleşmeleri;

GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ – LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

 

Yarı Final karşılaşmaları 20 Nisan 2024 de Girne Belediyesi Tenis Kulübünde kortlarında, Final maçları ise 27 Nisan 2024 de Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşecek.

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