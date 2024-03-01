Kodlama öğrenmek artık gereksiz mi? Uzmanlar yanıtladı

Kodlama öğrenmek tarihe mi karışıyor?



Bir trilyon dolardan fazla değeriyle dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan teknoloji kuruluşu NVDIA'nın kurucusu Jensen Huang, yapay zekanın geleceğine dair konuştu. Yazılım teknolojilerinde gelişimin temelini oluşturan kodlamayı da yakında tamamen yapay zekanın üstleneceğini iddia etti. Ancak yapay zeka alanında çalışan uzmanların görüşü bu denli keskin değil.

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Özdemir, "Okur yazarlık gibi düşünmemiz lazım. Kodlama okur - yazarlığına herkesin ihtiyacı olacak. Üretken yapay zeka dediğimiz sistem temel düzey programlama faaliyetlerini çok yapacak hale geldi. Amacımız programlama okur yazarlığı öğrenmekse buna kesinlikle ihtiyacımız var, çünkü üretken yapay zekanın yazdığı kodların kontrol edilmesi de gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Tuna Tuğcu, "Asıl sıkıntı, bu tür modellerde yaratıcılığın olmaması. Yani aslında bu soruyu çevirip ben size şöyle sorabilirim; artık insanlara, arkadaşlara ihtiyacımız kalmayacak, Chat GPT ile arkadaşlık edersiniz, o da size niye yetmesin gibi bir şey. Nasıl ki Chat GPT insanların yerini almayacaksa, programlama tarafında da aynı şey var." dedi.

Yazılım uzmanları, insanların kodlama eğitimiyle mümkün olan en erken yaşta tanışmasından yana...



Bahçeşehir Üni. Yapay Zeka Mühendisliği Blm. Başkanı Prof.Dr. Fatih Kahraman

"Şu an aslında bize şu söyleniyor, siz sadece kullanıcı olacaksınız. Biz kullanıcı değil teknolojiyi üreten tarafta olmak istiyoruz, dolayısıyla hem kodlama tarafında, hem dil teknolojilerinde, hem yapay zeka tarafında farkındalığımızı çok erkenci yaşlarda başlatmamız gerekiyor. Veriden bir şeyler üretebildiğini çocukların görmesi. O bile çok önemli bir değer." açıklamasında bulundu.

Uzmanlar kodlama konusunda Türkiye'de eğitmen açığı bulunduğuna da dikkat çekiyor.