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Konteyner evlerin bir kısmı Cuma günü Türkiye’ye gönderilecek

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Konteyner evlerin bir kısmı cuma günü Türkiye’ye gönderilecek
Konteyner evlerin bir kısmı Cuma günü Türkiye’ye gönderilecek

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun Türkiye’deki depremzedelere yönelik kuracağı “Geçici Prefabrik Yaşam Alanı” kapsamında hazırlanan 20 konteyner ev, bugün Cihangir’deki imalathaneden Gazimağusa Limanı’na gönderilecek. Türkiye’ye ilk teslimatın ise, 140 konteyner evin tamamlanmasının ardından cuma günü yola çıkması planlanan gemiyle yapılması öngörülüyor.

Türkiye’de yaşanan depremin ardından yaraların sarılması amacıyla Başbakanlığın da desteğiyle, Kuzey Kıbrıs’taki 40’ın üzerindeki oda, birlik, federasyon ve dernek tarafından oluşturulan Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” adıyla konteyner kent inşa etme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, toplanan bağışlarla yapılacak bin adet konteyner ev, Türkiye’de deprem bölgelerine gönderilecek.

Yapımı tamamlanan 20 konteyner ev ise Velis Ltd.’nin Cihangir’deki üretim tesisinden Gazimağusa Limanı’na bugün gönderilecek.

Velis Ltd. Direktörü Levent Veli, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Alayköy, Haspolat ve Cihangir olmak üzere 3 farklı noktada evlerin üretiminin devam ettiğini ve günde 50 ev üretim kapasitesi olduğunu kaydetti.

Hazır olan 20 konteyner evin bugün Mağusa Limanı’na, orada bekletilmek üzere gönderileceğini aktaran Veli, cuma günü yola çıkması planlanan gemi ile 140 konteyner evin Türkiye’ye gönderilmesinin hedeflendiğini belirtti.

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