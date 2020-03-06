Koronavirüs (Covid-19): Roma'da meydanlar ve restoranlar boş, el jeli ve yüz maskesi zor bulunuyor

148 ölüm ve 3 bin 858 vaka ile Avrupa'da en büyük koronavirüs krizinin yaşandığı İtalya'da, hem korkunun hem de virüsle mücadele amacıyla alınan tedbirlerin etkisi başkent Roma sokaklarında da gözle görülür hale gelmeye başladı.

Roma'nın içinde bulunduğu Lazio bölgesinde henüz koronavirüs bağlantılı ölüm kaydedilmese de ve vaka sayısı 44 ile kuzey bölgelere kıyasla düşük olsa da, ülkenin geneline yayılan tedirginlik başkentte de hissediliyor.

Roma'da henüz ciddi bir panik havasından söz etmek doğru olmasa da, normal şartlarda yaz-kış dolu olan turistik meydanların sakinliği, restoranlardaki boş masa oranlarının yüksekliği çarpıcı. Eczanelerin çoğunun vitrinlerinde el jeli ve yüz maskelerinin tükendiği yazıyor.

Aralarında kentin ünlü opera evi Teatro dell'Opera'nın da yer aldığı kurumlar, kültür-sanat etkinliklerini iptal etmeye başlıyor.

Roma kent merkezinde yaptığım yürüyüşte, normalde turist kafilelerinin arasından geçmekte zorlandığım sokaklarda, meydanlarda huzursuz bir durgunlukla karşılaşıyorum.

Roma merkezine ulaşmak için bindiğim metrodan, antik amfitiyatro Kolezyum'un bulunduğu Colosseo durağında iniyorum. Kentin en yoğun metro duraklarından olan ve normal şartlarda günün her saati turistlerle dolan durakta ürpertici bir boşluk hakim.

Metrodan çıktığımda ise Kolezyum'un girişinde çok uzun olmasa da yine de bir sıra oluştuğunu görmek durumun henüz çok da dramatik olmadığını düşündürüyor. Fakat kafamı yukarı kaldırdığımda, Kolezyum'a tepeden bakan parmaklıkların aşırı ferah olduğunu fark ediyorum.

Normalde böyle güneşli bir günde bu parmaklıkların önünde, yanınızdaki yabancılarla dirsek dirseğe fotoğraf çektirebilmek icin sıra beklemeniz veya kalabalığın arasından sıyrılıp kendinize yer açmayı becermeniz gerekir. Bugünse mekan sizin.