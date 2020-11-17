Koronavirüs Kabusunda Umut Artıyor! İkinci Aşı Da Geldi

İlk koronavirüs aşısını bulan BioNTech şirketinden sonra, bir müjde de Moderna'dan geldi. Şirket yaptıkları deneylerde yüzde 95'in üstünde başarı yakaladıklarını duyurarak detayları paylaşmaya başladı.

Hoge, iki farklı şirketten benzer sonuçların gelmesinin "çok rahatlatıcı" olduğunu belirterek, "Bu bize doğrusu bir aşının, salgını durdurabileceği ve umarım eski hayatlarımıza döneceğimiz yönünde ümit vermeli." ifadesini kullandı.

Haberci RNA veya mRNA'dan yapılan yeni bir ilaç sınıfı için çalışmalar yürüten Moderna, Eylül 2010 tarihinde kuruldu.

Moderna, 2011 yılından itibaren Fransız bir işadamı olan CEO Stéphane Bancel tarafından yönetiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter mesajında Moderna'nın aşı duyurusunu değerlendirdi: "Bir diğer aşı şimdi duyuruldu. Bu kez, Moderna'nın aşısı yüzde 95 etkili. Ben görev başındayken 'Çin Veba'sının bu muhteşem keşiflerle sona erdiğini tarihçiler lütfen hatırlasın."

Dünya manşetlerinde yer alan Uğur Şahin ve Özlem Türeci çifti, tüm dünyayı yasa boğan yeni tip koronavirüse karşı aşı müjdesini vermişlerdi.

BioNTech ve ABD merkezli Pfizer'ın birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının yüzde 90 başarıya ulaştığı açıklanmıştı.

Pfizer ile BioNTech aşı denemelerinin faz 3 aşamasında, gönüllü deneklerin yüzde 90'ında hastalığın gelişmesinin önlendiğini ve bu oranın beklenenden daha iyi bir sonuç olduğunu kaydetmişti.

Şahin, geliştirdikleri Covid-19 aşısının "virüsün başını ezip", 2020'de dünyayı esir alan salgına son vereceğinden emin olduğunu ifade etti ve normalleşme için de tarih verdi.

Ancak, deneme sonuçları henüz tüm detaylarıyla açıklanmadığı için, aşının semptomsuz enfeksiyonlarda da etkili olup olmadığı sorusu yanıtlanmış değil.

Bu konuda iyimser olduğunu söyleyen Şahin, "Eğer soru bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım evet, çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlaması büyük bir etki yaratacaktır" dedi.

'Virüsün bulaşmasını önleyeceğine inanıyorum'

55 yaşındaki Şahin, geliştirdikleri aşının etkisine dair elde edilen sonuçlar nedeniyle, henüz resmen kanıtlanmış olmasa da, aşının virüsü yenmekle kalmayıp bulaşmasını da önleyeceğine inanıyor.

Şahin, her şey yolunda giderse aşının dağıtımının yıl sonunda ve gelecek yıl başlarında başlayabileceğini vurguladı.

Uğur Şahin, aşının hastalığın bulaşmasını azaltacağına ve aşı vurulmuş bir kişideki semptomların gelişmesini engelleyeceğine inandığını söyledi.

BioNTech CEO'su, aşının vaka sayılarına çok büyük bir etkisi olmaması nedeniyle bu kış aylarının yine zor geçeceğini belirtti ve aşının etkisinin yaz aylarında yoğun bir şekilde görüleceğini ve hayatın gelecek kış itibarıyla normale döneceğini söyledi.

Şahin aşının üçer hafta arayla koldan iki doz halinde yapılacağını ve böylece en az bir yıllık koruma sağlayacağını kaydetti ve her şey yolunda giderse aşının dağıtımının yıl sonunda ve gelecek yıl başlarında başlayabileceğini vurguladı.

BNT162b1 adlı aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı duyurulmuştu.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, milyonlarca aşı dozu için sözleşme imzalamak amacıyla yarışırken, BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planladığını duyurmuştu.

Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, AB, İngiltere, Kanada ve Japonya ile ön anlaşma imzalamıştı. Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100 milyon doz aşı sağlamak için 1,95 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

AB Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Komisyonun 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.

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Dünya genelinde Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 55 milyon 2 bin 495 oldu.