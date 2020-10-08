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KSP: “Hiçbir Adayı Desteklemiyoruz”

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Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayı desteklemeyeceğini bildirdi.
KSP: “Hiçbir Adayı Desteklemiyoruz”

KSP’den yapılan açıklamada, Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11 aday olduğu ve bu adayların siyasi düşünceleri açısından bir birlerinden özde farkları olmadığı savunuldu.

Adayların ülkedeki sorunlara bakış açıları, görüşleri, garantörlükleri savunmalarını eleştiren KSP, adaylara bir takım suçlamalarda bulundu ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının egemenliğini gasp ettiğini, Kıbrıs Rum egemenleri karşısında Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve tam hak eşitliğini sağlamanın yolunın Türkiye’nin egemenliğinden kurtulmaktan geçtiğini” öne sürdü.

Adayların tümünün de “halkı düşünmeyen, halkların barışına  önem vermeyen, emeği sermayeye karşı savunma” diye bir derdi olmayan kişiler olduğunu iddia eden KSP, “İşte bu nedenlerden dolayı, Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak bu adayların hiçbirini desteklemiyoruz. Oylarımızı yakıyoruz” dedi.

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