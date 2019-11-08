  • BIST 103.384
  • Altın 269,870
  • Dolar 5,7518
  • Euro 6,3457
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

KTOEÖS: “Öğretmenlerimiz Atatürk'ü anacak ve o’nun izinden gitmekten vazgeçmeyecektir”

» »
KTOEÖS :“Öğretmenlerin Atatürk’ü anmak için genelgeye ihtiyacı yoktur”
KTOEÖS: “Öğretmenlerimiz Atatürk'ü anacak ve o’nun izinden gitmekten vazgeçmeyecektir”

 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullara genelge göndererek 10 Kasım’da Atatürk’ü anmak üzere öğretmenleri okula çağırdığını ifade ederek, “Okullara gönderdiğiniz bu genelgeye gerek yoktur.Öğretmenlerimiz Atatürk'ü anacak ve onun izinden gitmekten vazgeçmeyecektir” dedi. 


KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, bakanlığı “ikiyüzlülükle” suçladı ve öğretmenlerin Atatürk’ü anmak için genelgeye ihtiyacı olmadığını vurguladı. 


Selma Eylem, öğretmenlerin; Anayasa ve Milli Eğitim Yasasının da içerdiği gibi ülkede Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde laik, bilimsel eğitimle çocukları yetiştirmeye devam edeceğini, dayatmalara boyun eğmeyeceğini, gerici, dinci toplum değil, Atatürk’ün işaret ettiği evrensel değerleri benimsemiş çağdaş, demokratik bir toplum yapısı için mücadele edeceğini kaydetti.


Eylem, “Bakanlık genelge göndererek 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak üzere velileri öğrencileri ve öğretmenleri okula çağırıyor” dediği açıklamasında, şu görüşlerini dile getirdi:


“Atatürk'ün devrimleriyle, ilkeleriyle işaret ettiği çağdaşlaşma, batılılaşma, laik demokratik eğitim ve toplum yapısından tamamen uzak, Anayasa ve Milli Eğitim Yasamıza aykırı politikalar güderken, yani 18 yaşından küçük çocuklarımıza ilahiyat kolejiyle Suudi Arabistan şeriat müfredatı uygularken,çocuklarımızın kuran kurslarıyla tarikatların eline düşmesine ses çıkarmazken, kız çocuklarımızın başlarının kapatılmasına, yani çocuk istismarlığına, çocuk hakları ihlaline göz yumarken, okul ihtiyacı dururken cami yaparken, okullar öğretmensiz dururken 150 imam istihdamı sağlarken, basınımıza desteğin kesilip havuz medyası oluşturmayı hedeflerken, bir karikatür çizdi diye gazeteci hedef gösterilirken, yaptığı yayından dolayı bir gazetemiz ve gazetecilerimiz taşlanır linç edilmeye çalışılırken, kitaplar yasaklanırken, yani düşünce, ifade özgürlüğümüz tehdit altındayken,yıllardır sürdürülen ekonomik siyasi sosyal dayatmalarla, nüfus politikasıyla gelirimiz, nüfus yapımız, altyapı ve doğal kaynaklarımız, eğitimimiz, dilimiz, dinimiz, kısaca varlığımız tehlike altındayken yani kendi ülkemizde tahakküm altına alınarak yaşama özgürlüğümüz ortadan kaldırılırken, ‘özgürlük’ diyerek dini sembollerle toplumumuzu bölme hamlelerine çanak tutarken, kamuda yeni bir istihdam biçimi yaratılmasını 'özgürlük' diyerek savunmak, rejim değiştirme isteğiyle siyasi İslam dayatmasına ülkemizde boyun eğmek ülkemize bize ihanettir. Bu politikaları sürdürenlar bize Atatürk'ü anmaktan bahsetmesinler yüzleri yoktur!”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Türk Sivil Toplum Örgüleri Toplantısı Girne’de yapıldı08 Kasım 2019 Cuma 14:26
  • KTOEÖS: “Öğretmenlerimiz Atatürk'ü anacak ve o’nun izinden gitmekten vazgeçmeyecektir”08 Kasım 2019 Cuma 14:22
  • Bu yasa memleketi yangın yerine çevirecek!..08 Kasım 2019 Cuma 13:54
  • “Medusa” askerî tatbikatına 2020 itibarıyla Fransa da katılıyor08 Kasım 2019 Cuma 13:08
  • Matthew Palmer: “Türkiye’ye görüşümüzü ilettik”08 Kasım 2019 Cuma 13:06
  • Ani ölüm (Gelişme)08 Kasım 2019 Cuma 13:04
  • Minibüste yolculuk yaparken rahatsızlanarak 46 yaşında hayatını kaybetti08 Kasım 2019 Cuma 13:01
  • Taçoy: “Vizyon 2035 ile gelecek tasarlanacak”08 Kasım 2019 Cuma 12:46
  • KTAMS’tan Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk08 Kasım 2019 Cuma 12:43
  • Taçoy “organik” tanıtım etkinliğine katıldı08 Kasım 2019 Cuma 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti