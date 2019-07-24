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KTÖS: 200 öğretmen işsiz beklerken Türkiye'den öğretmen getirmeye devam mı edeceksiniz?

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200 civarında özel eğitim öğretmeni işsiz beklerken, Türkiye’den öğretmen getirmeye devam edecek misiniz?
KTÖS: 200 öğretmen işsiz beklerken Türkiye'den öğretmen getirmeye devam mı edeceksiniz?

KTÖS, sosyal paylaşım hesabı aracılığı ile Başbalan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a açık mektup yayınladı. Mektubun tamamı şöyle:

Sn. Tatar ve Sn. Özersay’a Açık Mektup:

Özel gereksinimli bireylerin eğitim yasasını hazırlamak için TC ile iktisadi ve mali işbirliği antlaşmasına gerek var mı?

Ülkemiz akademisyenlerinin, uzmanlarının ve öğretmenlerinin bu yasayı hazırlayacak bilgi, beceri ve potansiyeli olduğunun farkında mısınız?

Daha önce hazırlanan 7 özel eğitim yasa tasarısına ne oldu?

Eğitim şuralarında özel eğitim için alınan kararlara ne oldu?

Sendikaların, STÖ’lerin, üniversitelerin ve öğretmenlerin özel eğitim için ortaya koyduğu emek ne olacak?

200 civarında özel eğitim öğretmeni işsiz beklerken, Türkiye’den öğretmen getirmeye devam edecek misiniz?

Kamusal özel eğitim merkezlerini geliştirmek için bütçe ayırdınız mı?

Özel eğitim öğretmeni olmayan anaokul, ilkokul ve orta öğretime öğretmen gönderecek misiniz?

Ailelerden ücret alarak eğitim veren özel özel eğitim kuruluşlarına bütçeden milyonlar vermeye devam edecek misiniz?

Fotoğraf 2015 yılındaki bir eylemden çekilmiştir. Üzerinde yazan sloganı okuyabildiniz mi?

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