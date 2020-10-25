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KTSYD’den kınama!

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’i sosyal medya paylaşımında spor yazarlarını ve spor yazarlığı mesleğini küçük düşüren ifadesi nedeniyle kınadı.
KTSYD’den kınama!

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’i sosyal medya paylaşımında spor yazarlarını ve spor yazarlığı mesleğini küçük düşüren ifadesi nedeniyle kınadı. Yapılan açıklamada Mevlit’in basın özgürlüğü konusunda daha bilgili olması, yapılan olumsuz haber dahi olsa bununla ilgili ‘cevap hakkı’ kullanma yoluna gitmesi, her ne şartta olursa olsun ifade özgürlüğü dışına çıkmaması tavsiyesinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca  “Bu yönde yaklaşım sergileyen her kim olursa olsun karşısında KTSYD’yi bulacağından emin olsun” ifadesi kullanıldı.

 

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