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Kuveyt'te 3 boyutlu yazıcı dükkanı 'putperestlik' suçlaması sonrası kapatıldı

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Kuveyt'te bir 3 boyutlu yazıcı dükkanı, bir şeyhin "burada putperestlik yapılıyor" suçlamasının ardından kapatıldı.
Kuveyt'te 3 boyutlu yazıcı dükkanı 'putperestlik' suçlaması sonrası kapatıldı

Gerçeğe çok benzeyen insan figürleri üretimi üzerine uzmanlaşan dükkan, Şeyh Osman el Hamis tarafından "put" üretmekle suçlanıyordu.

Kuveyt'te yayımlanan Al-Qabas gazetesi, eleştirilerin ardından dükkanın 16 Temmuz'da kapatıldığını, raflarının da boşaltıldığını yazdı.

Haberde dükkanı kapatma emrini hangi kurumun verdiği yer almazken Kuveyt de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Al-Qabas gazetesine konuşan dükkanın sahibi Muhammed el Yusufi, "2018 yılında bir dükkan açtığımda putperestlikle suçlanacağım aklımın ucundan bile geçmezdi" dedi.

Diğer dinlere saygısı bulunduğunu söyleyen Yusufi, insanların kendi tercihlerini yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

'Kuveyt'te putlar' etiketiyle binlerce paylaşım

Dükkanın varlığı Kuveyt'te büyük tartışmalara yol açmıştı.

Twitter'da "Kuveyt'te putlar" etiketiyle 21 bin paylaşım bulunuyor.

Abdülrahman el Nasır adlı bir Twitter kullanıcısı, "putların topluma yönelik tehdidi" hakkında halkı şu sözlerle uyardı:

"Bugün bu putlar süs eşyası veya anı olarak anılabilir fakat önümüzdeki yıllarda insanlar onlardan helallik istemeye başlayacaktır… sonunda da Allah'a tapmak yerine putlara tapacaklardır."

Bir diğer kullanıcı da bu figürlerin "insanları çoktanrılı dinlere yönlendireceğini" savundu.

Öte yandan çok sayıda kullanıcı da dükkana yönelik bu tepkiyi "aptalca, cahilce ve inanılmaz" bulduklarına dair paylaşımlarda bulundu.

Bazıları şaka yollu "yeni putlar" paylaştı.

Bir kullanıcı futbolcu figürleri koleksiyonunu paylaşırken diğeri de Disney figürlerini yayınladı.

Kuveytli gazetesi Beşar Cassim el Kantari, Michael Jackson ve Gollum figürlerinin de yer aldığı koleksiyonunun videosunu "Putlarımla kahve içmek gibisi yok" gönderisiyle yayımladı.

İslam'da putlar

Putlara tapmak ve genel olarak şirk, İslam'da günah kabul edilen şeyler arasında yer alıyor. Canlıların, özellikle de insanların figürlerinin resim veya heykel gibi yollarla yeniden üretilmesi genellikle tasvip edilmiyor.

Selefiler ve Vahhabiler ise figürlere çok daha sert bir şekilde karşı çıkıyor. Azizler, putlar, türbeler ve mezar ziyaretlerine karşı bazen şiddet kullanmaya kadar varan itirazlarda bulunıyorlar.

Şiiler ise bu konuda daha esnek. İran'da Muhammed Peygamber'in 7'nci yüzyılda yapılmış tasvirlerine rastlamak mümkün.

Son zamanlarda Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye'de yok ettikleri de dahil olmak üzere bazı tarihi eserler, çeşitli militan gruplarca "putperestlik" suçlamasıyla yıkılıyor.

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