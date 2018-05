Kuzey Kıbrıs, DAÜ ve Prof. Dr. Osman M. Karatepe Dünya ve Avrupa’nın en iyileri arasında

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe, 2001-2016 döneminde 3,300’den fazla yazarın 2,500’den fazla makalesinin incelendiği araştırmada dünya genelinde 2., Avrupa genelinde ise 1. Sırada yer aldı. Fevzi Okumuş, Mehmet Ali Köseoğlu, Eka Diraksa Putra, İsmail Çağrı Doğan ve Mehmet Yıldız (2018) tarafından Journal of Hospitality and Tourism Research’de, “A Bibliometric Analysis of Lodging-Context Research from 1990-2016” adlı bilimsel makaleye göre, alanın en önde gelen toplam 16 bilimsel akademik dergisinde (örneğin, International Journal of Hospitality Management, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Tourism Management ve Cornell Hospitality Quarterly) konaklama sektöründen örneklem içeren çalışmalar (ikinci dönem) incelendi. Bu inceleme sonucunda, Prof. Dr. Karatepe’nin başarısının yanı sıra, DAÜ Turizm Fakültesi ve Kuzey Kıbrıs için iki ayrı başarı daha elde edildiği gözlendi.

DAÜ Avrupa’nın Zirvesinde

2001-2016 döneminde toplam 1,100’den fazla kurumun adresi ilgili çalışmalarda yer alırken, bu yıllar arasında yayımlanmış olan makaleler ele alındığında, DAÜ Turizm Fakültesi, dünya genelinde 13., Avrupa genelinde ise 4. sırada yer aldı. Elde edilen bir diğer başarı ise, 2001-2016 döneminde toplam 76 ülkeden yazarlar söz konusu çalışmalarda yazarlık yaparken, sıralamada Kuzey Kıbrıs’ın ilk kez bu alanda bilimsel araştırmanın yapıldığı bir üniversite ülkesi olarak gösterilmesi oldu. Kuzey Kıbrıs bu sayede dünya genelinde 11., Avrupa genelinde ise 4. sırada yer aldı.