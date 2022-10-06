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Larnaka Gençlerbirliği'nden AEK Larnaka ve Fenerbahçe'ye başarıları

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Larnaka Gençlerbirliği'nden AEK Larnaka ve Fenerbahçe'ye başarıları
Larnaka Gençlerbirliği'nden AEK Larnaka ve Fenerbahçe'ye başarıları

İşte kulübün yaptığı açıklama;

Güney Kıbrıs'ta bulunan Larnaka kentinin halen yaşayan 1934'den bu yana en köklü spor kulübü olan kulübümüz "Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü" bu akşam İstanbul'da karşılaşacak Fenerbahçe ile AEK Larnaca S.K. UEFA maçında takımlara başarılar diler.

Kıbrıslı Türk Sporcuların da "Spor Ambargolarının" kalkması ile bir gün mutlaka uluslararası alanda mücadele edeceği bilinci ile kulübümüz 3 olimpik branşta 350'ye yakın sporcusu, camiası ve taraftarı ile birlikte o güne hazırlığını yapmaktadır.

#LGBSK #Futbol #Basketbol #Yüzme #Akademi

 

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