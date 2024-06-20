  • BIST 10627.23
  • Altın 2441.644
  • Dolar 32.5368
  • Euro 35.0212
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Larnaka'da tsunami hazırlığı

» »
Larnaka'da tsunami hazırlığı
Larnaka'da tsunami hazırlığı

Larnaka Belediyesi’nin, şehrin tsunamiden korunması amacıyla gerekli hazırlıklara başladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Larnaka Belediyesi’nin, yayaları kaçış noktalarına ve toplanma yerlerine yönlendirecek levhaları yollara koymaya başladığını yazdı.

Habere göre Larnaka Belediyesi ayrıca, 2024 yılı sonuna kadar tüm tehlike alanlarına, bilgilendirici levhalar ve haritaların yanı sıra sirenler yerleştirecek.

Gazete haberinde ayrıca Larnaka Belediyesi’nin, 2026 yılında UNESCO’dan “Tsunami Ready” unvanını almasının da beklendiğini yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Simon Mistriel Aykut davasında yeni gelişmeler20 Haziran 2024 Perşembe 09:34
  • Hala Sultan Tekkesi’ne 650 kişilik kafile ile ziyaret19 Haziran 2024 Çarşamba 17:36
  • Baf: Koleksiyoncunun 5.000 avro değerindeki viskisi çalındı19 Haziran 2024 Çarşamba 16:16
  • Rum İçişleri ve Eğitim Bakanlıkları KKTC’deki üniversiteleri şikayet ettiler18 Haziran 2024 Salı 13:00
  • Güney Kıbrıs'ta bir kişi daha sıcak çarpmasından hayatını kaybetti!17 Haziran 2024 Pazartesi 11:42
  • AKEL’den Hristodulidis’e ağır eleştiri16 Haziran 2024 Pazar 15:27
  • Aykut’un tutukluluk süresi 6 gün uzatıldı15 Haziran 2024 Cumartesi 13:37
  • Kıbrıs'ta sıcak kaynaklı ilk ölüm15 Haziran 2024 Cumartesi 13:16
  • Güney'de aşırı sıcaklar nedeniyle okulların kapatılması tartışma yarattı15 Haziran 2024 Cumartesi 12:13
  • Kahire'den uyuşturucuyla geldi!14 Haziran 2024 Cuma 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti