LAÜ Akademisyeni Çağanağa ders çalışma yöntemlerinde verimliliğe dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa “Pandemi Sürecinde Verimli Ders Çalışma Yöntemleri” konusu üzerine bilgiler aktardı.

Başarıya disiplinli çalışmak ve zamanı etkin kullanmakla ulaşılır

Başarıya giden yolun öğrencilerin öncelikle kendilerini tanımalarından geçtiğini dile getiren Çağanağa, pandemi sürecinde öğrencilerin kendilerinin öğrenme stillerini ve öğrenme stratejilerini bularak bir yol haritası çizmeleri gerektiğini söyledi. Başarıya disiplinli çalışmak ve zamanı etkin kullanmakla ulaşılacağını vurgulayan Çağanağa, pandemi süreci ile birlikte hayatın minimal ve yavaş yaşanması gerektiğinin farkına varıldığını, kişinin hayatının her alanında Pareto ilkesini benimsemesinin hayatına verimlilik katacağını söyledi.

Çağanağa, “Pareto ilkesi bize vakit kaybettiren faktörleri analiz ederek ve bunları azaltarak ya da ortadan kaldırarak daha verimli olmamızı sağlayan bir araç olarak kullanılabilir. Eğitimde, Pareto ilkesini daha etkili ve verimli bir çalışma elde etmek için kullanabiliriz. İş dünyasında Pareto ilkesi: belli bir firmada, tüm müşterilerin %20’si, toplam kârın %80’ini oluşturur. Bununla ilgili sayısız örnek verebiliriz, tanıdığın insan sayısına karşı birlikte zaman geçirdiğin insan sayısı ya da telefonunda bulunan uygulama sayısına karşı bilfiil kullandığın uygulama sayısı vs. yaşamdaki çoğu şeyin eşit şekilde dağılmamış olması ve kontrol altına alınmazsa, kaçınılmaz olarak giderek daha fazla zaman kaybettirici faaliyetler yapacağımız ve bunun da bizi giderek daha verimsiz sonuçlara götüreceğidir. Bir başka deyişle Azalan Verimler Kanunu olarak bilinen bir etki” diye özetledi.

Çağanağa, ayrıca motivasyonu yükseltmek için küçük molalar vermenin, farklı ders çalışma yöntemleri kullanmanın ve öğretim teknolojilerinden yararlanmanın faydalı olacağını dile getirdi.