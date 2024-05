LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için yemin töreni gerçekleştirildi

Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, fakülte öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı. Mezunların mesleğe ilk adımlarını attıkları yemin töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Yemin Töreni’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pervin İmirzalıoğlu, giderek daha çok tercih edilen bir eğitim kurumu haline gelen LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin bu eğitim öğretim yılında ikinci mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Bu çok kıymetli hekimleri bilgi ve özveri ile yetiştiren fakültenin değerli öğretim üyesi kadrosuna teşekkürlerini sunan İmirzalıoğlu, mezunların ailelerini de gönülden tebrik etti.

Ulu Önder Atatürk’ün “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözleriyle mezunlara seslenen Prof. Dr. İmirzalıoğlu, “İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağında hızla çoğalan ve değişen mesleki bilgi ve teknolojileri, gelişmeleri ve değişimleri izleyen ve uygulayan hatta katkıda bulunan hekimler olmalısınız. Kanıta ve araştırmaya dayalı sonuçları değerlendiren hekimler olmalısınız. Tedaviden önce hastaya zarar vermemeyi etik değerleri ön plana koymayı ilke edinen hekimler olmalısınız. Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine önem vermelisiniz. Aynı zamanda kararlarını özgürce veren iletişim ve liderlik özelliklerine sahip dürüst bireyler olarak topluma önderlik etmelisiniz. İnanıyorum ki her biriniz bu vasıflara ve etik değerlere sahipsiniz” diyerek bu özel gününüzde sizleri içtenlikle tebrik ederim, yolunuz her zaman açık olsun” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Törende, fakülte birincisi Nursema Gür de bir konuşma yaparak, “Yıllardır hayalini kurduğum bu an için çok heyecanlıyım. Bir hekim olarak insanlara yardımcı olmak hem de işime sanatımı ve estetik görüşümü kullanmak istediğim için seçtiğim bu bölümde ne kadar doğru bir karar verdiğimi bugün daha iyi anlıyorum. Eğitim hayatımız boyunca aldığımız nitelikli ve donanımlı eğitimden dolayı tüm akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunarım” dedi. Gür konuşmasının ardından dekan eşliğinde mezuniyet kütüğüne isim plakasını çaktı.

Fakülte akademisyenlerinin tüm mezunlara beyaz önlüklerini giydirmesi ile devam eden tören programında daha sonra Diş Hekimliği mezunları Dekan İmirzalıoğlu eşliğinde yeminlerini ederek meslek hayatlarına ilk adımlarını attılar.