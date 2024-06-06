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LAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları Yemin Töreni ile Mesleğe İlk Adımı Attı

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Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı mezunları, Dekan Prof. Dr. Şermin Tetik'in açılış konuşması ve ardından onur derecesiyle mezun olan öğrencilerin konuşmaları eşliğinde düzenlenen yemin töreni ile mesleğe adım attı.
LAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları Yemin Töreni ile Mesleğe İlk Adımı Attı

LAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları, mesleğe ilk adımı attı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı mezunları için “Eczacılık Mesleği Yemin Töreni” Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şermin Tetik’in, Öğretim üyelerinin ve öğrenci velilerinin katılımı ile düzenlendi.

Yemin töreni Dekan Prof. Dr. Şermin Tetik’in açılış konuşmaları ile başladı. Tetik, konuşmasında “Eczacılık Fakültesi olarak, öğrencilerimizi; eczacılık bilimleri, serbest eczacılık ve hastane eczacılığı alanlarında gelecekteki kariyerlerine hazırlamak için mümkün olan en iyi eğitimi sağladığını, programımızın en önemli misyonunun sağlık ekibinin önemli bir üyesi olacak olan eczacı adaylarını; farmasötik alanın zorluklarıyla başa çıkabilecek şekilde donatmak, olduğunu belirtti. Mezunlarımızın sıkı çalışmasının, özverisinin ve başarılarının takdir edildiği bu kutlama gününde bir arada olmanın verdiği mutluluğu dile getirerek, tüm mezunlarımızı ve bu başarıda emeği olan herkesi kutlayarak sözlerini sonlandırdı.”

Dekanın açılış konuşmasının ardından, onur derecesi ile mezun olan ve dereceye giren öğrencilerden Uahana Vejamuavı Katjıuongua, Komla Djibril Ahıamadji, Sedef Altunca, Davison Junior Marokota, Mohammad Emad Hassan Qandil, ve Selma Neşe törende konuşma yaptılar. Öğrencilerin konuşmalarının ardından, tüm mezun öğrenciler sahneye davet edilerek, fakülte dekan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mevhibe Tamirci eşliğinde “Eczacılık Mesleği Yemini” gerçekleştirilerek tören sona erdi.

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