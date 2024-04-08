LAÜ Eczacılık Fakültesi'nin İlk Mezunlarla Etkileşim Platformu Toplantısı Gerçekleşti

LAÜ Eczacılık Fakültesi’nin 1. Mezunlarla Etkileşim Platformu Toplantısı yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi 1. Mezunlar Toplantısı Eczacılık Fakültesi Uygulama Eczanesinde mezun, 5. sınıf ve 1. sınıf öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıya, Eczacılık Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Şermin Tetik, Dekan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mevhibe Tamirci, Öğretim Üyesi ve Mezunlar Organizasyon Komite Başkanı Yrd. Doç. Dr. Najat Abubakar ve Öğretim Görevlesi Dr. Fezile Özdemir katıldı.

Abubakar’ın açılış konuşmasının ardından 23-24 Bahar ve Yaz dönemi sonunda mezun olacak olan 5. sınıf eczacılık öğrencileri toplantının amacını ve mezun olduktan sonraki planlarını aktarmak üzere söz aldı. Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencilerini de toplantıya davet edilerek eczacılık alanı ve kariyer olanakları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlandı.

5. sınıf öğrencilerinin konuşmasının ardından, 21-22 Akademik yılı Eczacılık Fakültesi Mezunlarından ve Fakülte asistanlarından Özgür Karataşlı ve Rewan Khafaga mezuniyet sonrası deneyimlerini arkadaşları ile paylaşıp, meslek hayatlarına akademisyen olarak devam etmeyi planladıklarını ve bu nedenle üniversitede Klinik Eczacılık doktora programına devam ettiklerini belirtti.

Ardından 22-23 Akademik yılı Eczacılık Fakültesi mezunlarından Berke Ali Semerci mezuniyet sonrası serbest bir eczacının yanında çalışıp aynı zamanda Üniversitemizde Farmasötik Bilimler doktorasına devam ettiğini ve Farah Bousrour ise mezuniyet sonrasında meslek hayatına Fransa’da serbest eczacı olarak devam ettiğini ve bu süreç içerisinde edindiği deneyimlerini arkadaşları ile paylaştı.

Öğrencilerin konuşmalarının ardından, toplantı Eczacılık Fakültesi Dekanlığında öğrencilerin ve fakülte hocalarının katılımı ile gerçekleşen kokteyl ile son buldu.