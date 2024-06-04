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LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi

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LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi
LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi

LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu tarafından 2023-2024 Akademik Yılı mezunları için mesleki yemin töreni gerçekleştirildi. Mezunların mesleğe ilk adımlarını attıkları yemin törenine, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Yemin Töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp’ın konuşmaları ile başladı.

LAÜ Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp konuşmasında “Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü olarak, Yemin Törenimizde, sizlerle birlikte olmanın heyecanını ve onurunu yaşıyoruz.

Demiralp konuşmasında, “LAÜ hiç değişmeyen hedefiyle, donanımlı ve alanında yetkin hemşireler yetiştirmeye devam etmektedir. Mezunlarımız, ulusal ve uluslararası düzeyde, profesyonel rol ve davranışlarıyla, bizleri gururlandırmaktadır” diyerek Demiralp konuşmasını, “Üniversitemizin tüm olanaklarını sağlayarak, desteklerini ve yardımlarını bizden hiç esirgemeyen Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e saygı ve şükranlarımı sunar, tüm akademik ve idari personele teşekkür ederim” sözleriyle tamamladı.

 

LAÜ Hemşirelik Yüksekokulu Yemin Töreni Programı, öğrencilerin, Bölüm Başkanlarının eşliğinde, kendi bölümlerine özgü olan Hemşirelik Yemini’ni okumalarıyla son buldu.

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