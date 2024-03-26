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LAÜ öğrenci kulüpleri kulüpler şenliğinde  bir araya geldi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından düzenlenen Kulüpler Şenliğinde  kulüplerin faaliyetleri tanıtıldı.
LAÜ öğrenci kulüpleri kulüpler şenliğinde  bir araya geldi

 

Sağlıktan spora, doğadan bilime farklı ilgi alanları olan kulüpler, yeni kayıt olan öğrencilere faaliyetlerini ve amaçlarını tanıtıp kulüp üyeleri kazandı. Etkinlikte tüm öğrencilerin eğlenceli bir platformda tanışması, kaynaşması ve yaratıcıkların ortaya koymaları amaçlandı.

“Öğrenciler üye oldukları kulüplerin düzenlediği organizasyonlarda görev alarak, sosyalleşme fırsatı buluyorlar”

LAÜ Plaza Alanı’nda gerçekleşen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kulüp tanıtım etkinliğinde, öğrenciler ilgi duydukları alanlar ile ilgili daha fazla bilgilenmek için kulüplere üye oldu. Kulüpler aracılığıyla öğrenciler, organizasyon ve proje yönetimi konusunda kendilerini geliştirip üye oldukları kulüplerin düzenlediği organizasyonlarda görev alarak, sosyalleşme fırsatı buluyorlar.

Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından, etkinliğin tüm kulüplerin etkileşimi amacıyla yapıldığını ve şenlik adı altında düzenlendiği belirtildi. Ayrıca öğrencilere kulüpler sayesinde kendi ilgi alanlarına hitap eden etkinliği düzenleme imkanı verildiğini ve kolaylıkla  sosyal ve kültürel aktivitelere katılım sağlanabildiğinin  bilgisi verildi. 

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