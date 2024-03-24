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LAÜ Öğrencileri, Kalkanlı Yaşam Evi'nde Yaşlılar Haftası etkinliği düzenledi

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LAÜ Öğrencilerinden Anlamlı Ziyaret
LAÜ Öğrencileri, Kalkanlı Yaşam Evi'nde Yaşlılar Haftası etkinliği düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yaşlılarımızın değerini vurgulamak ve onlara saygı göstermek amacıyla Kalkanlı Yaşam Evi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, öğretim görevlisi Fahriye Çoban eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, yaşlılarımızın hayat tecrübelerini dinledi ve onlarla keyifli bir vakit geçirdiler.

 

Yaşlılarımızın yaşam deneyimleri ve bilgelikleri genç nesillere aktarıldı

Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen bu etkinlik, yaşlılık kavramının toplumda daha fazla farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçladı. Etkinlik kapsamında yapılan sohbetlerde, yaşlılarımızın yaşam deneyimleri ve bilgelikleri genç nesillere aktarıldı. Öğrenciler, onların yaşamlarını daha yakından tanıma fırsatı buldu ve değerli öğütlerle donatıldı.

Öğretim görevlisi Fahriye Çoban, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal sorumluluk duygularını geliştirdiğini ve topluma duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, yaşlılarımıza gösterilen bu saygı ve sevginin, toplumumuzun dayanışma ve insanlık değerlerini güçlendirdiğini vurguladı.

Yaşlılar Haftası etkinliklerinin önemi, yaşlılarımızın toplumun önemli bir parçası olduğunu ve onlara saygı göstermenin insanlık görevi olduğunu hatırlatıyor. Geçmişte edindikleri deneyimler, bizlere yol gösterirken, yaşlılarımıza gösterdiğimiz ilgi ve sevgi, toplumumuzun sağlıklı ve mutlu bir şekilde bir arada yaşamasına katkı sağlıyor.

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