LAÜ Öğrencilerine Uygulamalı Mühendislik Semineri

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Elektrik ve Elektronik Bölümü tarafındanöğrencilerin uygulama kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik “Endüstriyel Elektronikte Mikrodenetleyici Uygulamaları” başlıklıseminer gerçekleştirildi. Seminerde Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Naki Güler öğrencilerin uygulama becerilerinin artırılması için yol gösterici nitelikte bir sunum yaptı.

Güler: Günümüzde üretim için gerekli basamaklar; modelleme, simülasyon, prototip ve üründür

Güler, üretim ve sanayi sektöründeki gelişmelerin uygulama kabiliyetine sahip mühendisler ile gerçekleşebileceğini vurgulayarak, bu anlamda öğrencilere uygulamalı mühendislik için gerekli adımları açıkladı. Günümüzde üretim için gerekli basamakların modelleme, simülasyon, prototip ve ürün olduğunu belirten Güler, öğrencilerin modelleme ve simülasyon kabiliyetlerinin yeterli olduğunu vurguladı. Bu iki sürecin fikrin ispatlanması açısından önemli olduğunu belirten Güler, uygulanabilirliğin de bu aşamadan sonraki en önemli nokta olduğunu belirtti. Güler, “Uygulamanın ilk basamağı olan prototip oluşturmada mühendis ve mühendis adaylarının genel çekincesinin “yapabilir miyim?” sorusu olduğunu tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim” dedi. Şüphesiz ki tüm Dünyada en önemli şeyin fikir olduğunu, “yapabilir miyim?” sorusunun cevabının gereksinimleri belirlediğini söyleyen Güler, bu anlamda uygulama aşamasına geçmek için gerekli seçim kriterlerinden bahsederek mevcut çözüm örnekleri verdi.

Güler: Kendi tasarladığınız sistemleri uygulamaktan çekinmeyin

Güler, birçok mühendis ve mühendis adayının bilgisayar ortamında ispatını yaptığı modeli uygulamaya geçirirken yazılım geliştirme gibi ara aşamalarda tıkandığını belirterek, bu aşamaların nasıl aşılacağını “simülasyondan uygulamaya” başlığıyla açıkladı. Bu bağlamda, tüm Dünyada işlevselliğini ispatlamış bir simülasyon platformu üzerinden uygulama yapısına kolay adaptasyon nasıl sağlanır sorusunu uygulamalı olarak yanıtlayan Güler, aslında bu aşamaların çok da zor olmadığını öğrencilere gösterdi.Son olarak Güler, “Elbette göstermiş olduğum bu uygulamaya geçiş süreci tek yol değildir, ancak sizlere anlatmak istediğim kendi tasarladığınız sistemleri uygulamaktan çekinmemenizi sağlamak ve sizlere cesaret vermektir” dedi.