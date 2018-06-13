LAÜ öğrencilerinin tasarımları sergilendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından “VII. Sanat ve İletişim” sergisigerçekleştirildi.

İletişim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri Yrd. Doç. Dr. Birsel Matara, Dr. Naciye Derin Işıkören, Öğretim Görevlileri Gamze Anıl veZühre Özer danışmanlığında düzenlenen sergide, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin çalışmaları, İletişim Bilimleri Fakültesi Fuayesi’nde yer aldı.

Öğrencilerin sanatsal çalışmaları beğenildi

Sanatsal çalışmaların tanıtılması ve LAÜ öğrencileriyle buluşturulması amacıyla düzenlenen sergide, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin ders kapsamında hazırladıkları ve başarılı bulunan desen, poster, kurumsal kimlik, portfolyo tasarımları, fotoğraf, illüstrasyon ve ambalaj tasarım çalışmaları ile manüplasyon gibi tekniklerin kullanıldığı çalışmalardan oluşan eserler yer aldı.

Akademisyen ve öğrencilerin ziyaret ettiği sergide farklı tasarımlar ilgi gördü.